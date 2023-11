Come disattivare servizi a pagamento Iliad

Fonte foto: Shutterstock

Le SIM Iliad non hanno costi nascosti ma possono dover fare i conti con servizi a pagamento che, pochi centesimi alla volta, possono ridurre il credito residuo. Spesso questi servizi si traducono in addebiti non richiesti, legati all’attivazione involontaria o inconsapevole da parte dell’utente. Fortunatamente, disattivare i servizi a pagamento con Iliad è molto semplice.

Bastano pochi passaggi per completare questa procedura. Vediamo, quindi, come evitare addebiti non richiesti sulla propria SIM Iliad andando a disattivare in modo completo la possibilità di utilizzare, anche solo in modo inconsapevole, i servizi a pagamento.

Bloccare servizi a pagamento con Iliad

Per disattivare i servizi a pagamento con Iliad è sufficiente attivare alcune opzioni per la propria SIM. La procedura da seguire è semplice. Bisogna accedere all’Area Personale del sito Iliad (ricordiamo che l’operatore non ha un’app per smartphone) con il proprio account. Chi non ricorda i dati d’accesso può selezionare Recupera le tue credenziali e seguire la procedura.

Una volta effettuato l’accesso bisogna andare in Le mie opzioni. Questa voce è presente nel menu a sinistra, effettuando l’accesso da un browser desktop. Per chi accedere da smartphone, invece, c’è la possibilità di individuare questa sezione premendo prima sull’icona con le tre linee orizzontali presente in alto a sinistra.

Effettuato l’accesso a Le mie opzioni bisogna individuare la voce Blocca numeri a pagamento e premere sul tasto Dettagli. In questa nuova sezione si trovano tutte le informazioni relative ai servizi a pagamento attivabili con la propria SIM. Ci sono varie opzioni a disposizione dell’utente.

Per bloccare completamente i servizi a pagamento con Iliad è possibile selezionare l’opzione Sì accanto alle voci:

Blocca le chiamate verso i numeri a pagamento e gli SMS+

Blocca gli SMS bancari a pagamento

Naturalmente, c’è anche la possibilità di bloccare solo una delle due opzioni. Da notare, inoltre, che, una volta impostato un blocco sarà sempre possibile disattivarlo, semplicemente selezionando l’opzione No.

Come evitare addebiti non richiesti sulla SIM Iliad

C’è un semplice trucco per evitare addebiti non richiesti sulla SIM Iliad. Basta non avere credito disponibile sulla SIM. In questo modo, non sarà possibile attivare alcun servizio a pagamento. Per pagare il rinnovo mensile della propria offerta è possibile impostare la ricarica automatico dalla sezione Consumi e Credito dell’Area Personale del sito Iliad. Senza credito sulla SIM, però, non sarà possibile passare alla navigazione a consumo quando finiscono i Giga sulla SIM Iliad.

Ottenere rimborso Iliad servizi a pagamento

Nel caso in cui i servizi in abbonamento siano stati attivati erroneamente, puoi chiedere il rimborso delle cifre che ti sono state addebitate in bolletta o scalate dal credito residuo. Ci sono vari modi per contattare il Servizio Clienti Iliad. Ad esempio, è possibile chiamare al 177 e spiegare all’operatore quello che ti è successo: se la pratica dovesse avere successo, in qualche ora al massimo dovresti ottenere quanto ti spetta.