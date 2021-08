Come cancellare i commenti di Instagram

Con più di un miliardo di utenti attivi, a oggi, Instagram è una delle piattaforme social più utilizzate, con un tasso di coinvolgimento maggiore rispetto a Facebook. Possiamo postare foto, video, storie, ma anche commentare e interagire con altri utenti.

Proprio per quest’ultimo motivo potremmo decidere di voler eliminare un commento sotto un post di Instagram perché offensivo o inappropriato, oppure volerne cancellare uno scritto da noi perché pieno di errori grammaticali. Ma come si elimina un commento su Instagram? Nulla di complicato, basterà seguire pochi semplici passaggi.

In base al tipo di dispositivo che si utilizza, alcuni meccanismi potrebbero differire leggermente l’uno dall’altro, ma sempre nella massima facilità.

Come eliminare un commento su Instagram

Eliminare un commento su Instagram lasciato da un utente è un’operazione semplice. Se si sta utilizzando uno smartphone Android o iPhone, prima di tutto è necessario accedere tramite l’app scaricata sul proprio telefonino.

Una volta entrati bisogna andare sul proprio profilo, cliccando sull’icona dell’omino in basso a destra, per cercare la foto o il video di nostro interesse, contenente il commento che vogliamo cancellare. In alternativa si potrà accedere alla sezione delle attività recenti attraverso il simbolo del cuoricino.

Dopo aver selezionato la foto o il video, premere sull’icona dei messaggi, a forma di nuvoletta, per individuare il commento che si vuole cancellare. Una volta trovato basta tenere premuto su di esso, se si sta usando Android, o fare uno swipe da destra verso sinistra, se si sta usando iPhone, e cliccare sul pulsante della pattumiera per eliminarlo.

Se invece si sta utilizzando Instagram da Web, bisogna prima di tutto accedere alla home page della piattaforma ed effettuare l’accesso. Andare sul proprio profilo cliccando sull’icona dell’omino in alto a destra o nella sezione delle attività recenti tramite il cuoricino. Una volta selezionata la foto o il video e trovato il commento, basta cliccare sui tre puntini a fianco del commento e selezionare "cancella".

Come eliminare i miei commenti su Instagram

Diversamente se si vuole eliminare un commento scritto da noi, l’operazione risulterà leggermente differente nella fase preliminare, ma sempre nella massima semplicità. Quindi, ecco come eliminare i nostri commenti su Instagram.

Dopo aver acceduto all’App di Instagram, da smartphone Android o iPhone, basta far scorrere la schermata Home, se il post è recente, altrimenti fare tap sull’icona della lente di ingrandimento in basso a sinistra per cercare il profilo dell’utente che ha pubblicato la foto o il video sotto cui hai lasciato il commento che vuoi cancellare.

Una volta trovato il post, i passaggi sono uguali a quelli descritti sopra. Quindi, dopo aver cliccato sull’icona dei messaggi e trovato il proprio commento, basta tenere premuto se si sta usando Android, altrimenti fare uno swipe da destra verso sinistra se si usa iPhone e cliccare sulla pattumiera per cancellarlo.

L’operazione risulterà abbastanza uguale se si utilizza Instagram da Web. Dopo aver eseguito l’accesso alla home page, basta far scorrere la schermata Home o cercare il profilo utente tramite l’icona della lente di ingrandimento e trovare il post di interesse con il nostro commento che intendiamo eliminare. Infine, basterà cliccare sui tre puntini a fianco del commento e selezionare "cancella".

Come bloccare i commenti sotto alcuni post

In alternativa si può decidere anche di bloccare i commenti sotto alcuni post. Anche in questo caso si tratta di un’operazione molto semplice che richiede pochi minuti, ma che può essere eseguita solo tramite smartphone. Ecco come fare.

Prima di tutto bisogna accedere all’App di Instagram e andare sul proprio profilo, facendo tap sull’icona dell’omino in basso a destra. Una volta individuato il post su cui voler disattivare i commenti, basta selezionarlo, cliccare sui tre puntini in alto a destra e scegliere l’opzione "disattiva i commenti". In caso si cambiasse idea, basterà selezionare "attiva i commenti".

Volendo, questa operazione può essere effettuata prima della pubblicazione stessa. Ovvero, dopo aver scelto la foto o il video che si vuole pubblicare, aver aggiunto i filtri e la didascalia, basterà scegliere le "impostazioni avanzate" e selezionare "disattiva i commenti". Infine, procedere con la pubblicazione del post.

Se, invece, si vuole impedire ad alcune persone di commentare i nostri post, in questo caso bisogna andare sul proprio profilo e dal menù in alto a destra accedere alle "impostazioni". Nella sezione relativa alla privacy selezionare "commenti". Qui le possibilità sono due: "consenti i commenti di" per consentire a tutti, solo ai follower o solo a chi si segue di commentare, o "blocca i commenti di" per bloccare singolarmente alcuni utenti.