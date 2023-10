Le notifiche Instagram non arrivano: come risolvere

Fonte foto: Ascannio / Shutterstock

Perché le notifiche di Instagram non arrivano? Si tratta di un problema tutt’altro che raro e i casi in cui le notifiche del social non vengono riportare dallo smartphone possono essere legati a vari fattori. Per capire la causa del problema e trovare una rapida soluzione, in genere, è necessario procedere “a tentativi”, andando a valutare tutti i possibili problemi alla base del mancato arrivo delle notifiche su Instagram. Vediamo come fare.

Perché le notifiche Instagram non arrivano su Android

Ci sono varie possibili cause del mancato arrivo delle notifiche di Instagram su dispositivi Android. Il dispositivo potrebbe essere in modalità “non disturbare”, con un blocco per tutte le notifiche, oppure le notifiche di Instagram potrebbero essere state disattivate.

Nel primo caso, basterà disattivare questa modalità (in genere c’è un tasto nella tendina delle notifiche che consente l’attivazione e la disattivazione). In questo modo, tutte le notifiche bloccate torneranno a essere nuovamente attive.

Nel secondo caso, invece, bisognerà accedere alle Impostazioni e poi alla sezione Notifiche, andando a verificare che le notifiche di Instagram siano effettivamente attivate. La procedura da seguire cambia in base allo smartphone ma bastano pochi secondi per effettuare questo rapido controllo.

Ci sono, però, altre potenziali cause: l’app potrebbe avere un bug oppure il bug potrebbe riguardare il sistema operativo. In questi casi, l’opzione giusta è l’aggiornamento (dell’app o del sistema operativo, se disponibile un update).

Se non arrivano notifiche da un singolo utente potrebbe essere utile vedere chi ti ha bloccato su Instagram per verificare se il problema, in realtà, non è legato all’app ma al blocco deciso dall’utente in questione. Discorso diverso in caso di account Instagram rubato. In queste situazioni, oltre a non ricevere le notifiche, infatti, non sarà possibile accedere all’account.

Perché le notifiche Instagram non arrivano su iPhone

Anche su iPhone è possibile imbattersi in un problema con le notifiche di Instagram che non arrivano. Come visto per Android, il problema potrebbe essere legato all’attivazione di una particolare modalità di funzionamento del sistema operativo, Full Immersion, oppure nella disattivazione delle notifiche per l’app.

Full Immersion può essere disattivata direttamente dal Centro di Controllo oppure da Impostazioni > Full Immersion. Per quanto riguarda la riattivazione delle notifiche di Instagram basta andare in Impostazioni > Instagram e verificare che le notifiche siano attive e, eventualmente, riattivarle.

I problemi con le notifiche di Instagram su iPhone potrebbero essere legati a un bug dell’app o del sistema operativo. Anche in questo caso, la soluzione è rappresentata da un aggiornamento che potrebbe rimuovere il bug.

Come contattare l’assistenza di Instagram

L’unico modo per contattare l’assistenza di Instagram è tramite l’app del social network. Bisogna premere sull’icona del proprio profilo e poi sulle tre linee orizzontali in alto a destra. A questo punto si deve andare in Impostazioni e privacy > Aiuto per poter segnalare un problema oppure visitare il centro assistenza dell’applicazione.

Le possibili soluzioni al problema delle notifiche

Ci sono diverse possibili soluzioni al problema delle notifiche che non arrivano su Instagram. Se quanto detto in precedenza non ha funzionato, infatti, è possibile provare altre strade per ripristinare le notifiche del social network. Ecco cosa fare:

Riavvia il telefono

Se non funzionano le notifiche di Instagram, è possibile provare a riavviare il cellulare. Capita che qualche servizio in background vada in crash e blocchi le notifiche di altre applicazioni e, in questo caso, la cosa più comoda e veloce da fare è proprio riavviare lo smartphone.

Uscire da Instagram (e rientrare)

Fare il logout dall’account di Instagram può essere utile a risolvere un problema di mancate notifiche. In questo caso l’inghippo sta nel nostro profilo o nell’app di Instagram e non in qualche altra app installata sullo smartphone. Uscire e rientrare può risolvere il problema.

Aggiornare l’app di Instagram

Può anche capitare che l’app di Instagram abbia un bug che impedisce ogni tanto di ricevere le notifiche. Per questo motivo è una buona idea andare sull’App Store o sul Play Store a cercare una versione più aggiornata della nostra app di Instagram per iOS o Android.

Disattiva il risparmio energetico

Come per la modalità “Non disturbare” anche quella per il risparmio energetico può bloccare le notifiche delle applicazioni. In questo caso, però, dovresti non ricevere le notifiche solo quando la batteria del cellulare sta per finire.

Attiva Aggiorna app in background e cancella la cache delle app

Ci sono poi due casi, uno specifico per iOS e l’altro per Android, in cui le notifiche di una app possono andare in tilt. Su iOS assicurati di avere attivato la funzionalità Aggiorna app in background (la trovi su Impostazioni > Generali > Aggiorna app in background), altrimenti le app che stanno sullo sfondo potrebbero non aggiornarsi. Su Android, invece, prova a cancellare la cache delle app che, a volte, crea più di un intoppo.