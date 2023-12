Come eliminare i programmi inutili di Windows 10

Fonte foto: Wachiwit / Shutterstock.com

Un computer con Windows 20, già alla prima accensione, include diverso software aggiuntivo, con tanti programmi preinstallati dal produttore del dispositivo oppure da Microsoft, che arricchisce Windows con varie app extra, spesso inutili.

Alla prima accensione o in qualsiasi momento successivo, è possibile “fare un po’ di pulizia” andando a eliminare i programmi inutili da Windows 10 e facendo spazio all’interno della memoria interna del dispositivo.

La stessa cosa può essere fatta, come vedremo, anche con Windows 11 che, esattamente come Windows 10, spesso include tanto software che, semplicemente, non serve e che, quindi, può essere facilmente rimosso per non intasare la memoria del sistema.

Vediamo come fare.

Rimuovere programmi inutili con Windows 10

Per fare una pulizia approfondita in Windows 10, andando a eliminare tutti i programmi inutili, è possibile accedere a una specifica sezione delle Impostazioni del sistema operativo. Dopo aver aperto l’app Impostazioni, dal menu Start oppure premendo la combinazione tasto Windows + I, basta andare in Sistema > Archiviazione.

Qui è possibile accedere all’elenco dei programmi installati. Bisogna premere su App e funzionalità e poi scorrere la nuova pagina verso il basso per accedere all’elenco completo delle applicazioni che possono essere ordinate per Nome, Data di installazione oppure per Dimensione. Se il PC ha più dischi di memoria, inoltre, è possibile selezionare il disco da cui eliminare i programmi, premendo su “Filtra per”.

Per completare la rimozione di un programma inutile da Windows 10 basta premere sull’icona del programma da disinstallare e poi premere su Disinstalla. A questo punto, il sistema avvierà la procedura di rimozione. In alcuni casi, si aprirà una nuova finestra dove l’utente può scegliere se rimuovere completamente il programma o mantenere i dati.

Prima di eliminare programmi considerati inutili è sempre consigliabile fare un backup del PC con Windows 10, in modo da eliminare il rischio di rimuovere dati che potrebbero tornare utili in futuro. Per cancellare tutti i dati, invece, è possibile formattare Windows 10 in modo da avviare una nuova installazione “pulita”.

Rimuovere programmi inutili con Windows 11

Anche con un computer Windows 11 è possibile andare a eliminare facilmente i programmi inutili. La procedura da seguire è simile. Bisogna andare nelle Impostazioni (tasto Windows + I per aprire subito l’app) e poi premere su Sistema.

A questo punto, è necessario individuare la voce Archiviazione dall’elenco delle opzioni disponibili. Per accedere all’elenco dei programmi basta premere su App installate. L’elenco può essere filtrato in base alle unità di memoria presenti sul PC (è possibile selezionare anche Tutte le unità).

Le app sono ordinabili per Nome, Data di installazione e Dimensione. Per completare la rimozione dell’applicazione è sufficiente premere sui tre puntini presenti sulla destra, in corrispondenza del nome dell’app da rimuovere, e premere poi Disinstalla per avviare la procedura di rimozione.