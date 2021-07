Come fare pubblicità online da soli in modo facile e veloce

Essere presenti online per un’azienda o un libero professionista è il modo migliore per aumentare la propria visibilità e trovare nuovi clienti. Avere un sito web ottimizzato, delle pagine sui social network e schede informazioni è un inizio, ma una campagna di pubblicità online può fare la differenza e spingere il brand.

I clienti sono cambiati e anche le loro abitudini: vivono in un mondo iperconnesso dove le pubblicità appaiono tra i risultati dei motori di ricerca, nei banner sui siti web che visitano e ancora sui social network. Per farsi notare, e aumentare il numero di vendite dei propri prodotti o servizi, è necessario attirare l’attenzione dei potenziali clienti e distinguersi dai competitor. Un obiettivo che può essere raggiunto grazie a delle efficaci campagne di advertising, che consentono di aumentare la visibilità del proprio brand e trovare nuovi clienti. Dalla pianificazione della strategia fino alla scelta dei canali, fare pubblicità online da soli in modo facile e veloce è possibile, grazie agli strumenti che oggi si trovano online e aiutano i business a creare da zero la propria campagna.

Come impostare una campagna pubblicitaria da soli

Per fare pubblicità da soli è importante definire quali sono gli elementi alla base di una strategia di marketing per creare la campagna di advertising migliore. Il primo è fissare gli obiettivi del proprio business, dall’aumento delle vendite fino alla generazione di nuovi lead, cioè contatti di potenziali clienti interessati ai prodotti e servizi offerti dal brand.

Poi bisogna individuare il target di pubblico, cioè chi è la persona a cui la pubblicità sarà destinata. Profilare il pubblico è essenziale per poter scrivere un messaggio pubblicitario efficace e scegliere quali sono i migliori canali per raggiungerlo. La scelta infatti è tra pubblicità Search, cioè per apparire nei risultati dei motori di ricerca, come Bing o Google; Display, cioè banner con immagini e video che appaiono sui siti publisher; Social, quando la campagna viene condotta sui social network.

C’è poi la questione budget, cioè i fondi da destinare alla campagna, che serviranno sia a finanziare la pubblicazione sui diversi canali, che a creare i contenuti e il messaggio pubblicitario. In questa fase, andranno scelte le parole chiave di ricerca su cui il brand vuole posizionarsi nell’immaginario del suo cliente ideale, e su queste verrà impostata la reazione dei testi per gli annunci, così come le immagini e i video che dovranno essere realizzati da un grafico.

Pubblicità da soli: come scegliere il servizio online migliore

Se impostare una campagna pubblicitaria può sembrare difficile, o non si hanno le competenze e le risorse necessarie per farlo in totale autonomia, ci sono degli strumenti online che permettono di fare pubblicità da soli in modo facile, economico e veloce. Nella scelta del servizio più adatto alle esigenze del proprio business, si dovrà tenere conto di alcuni aspetti. In primis, il servizio deve garantire aiuto nella creazione da zero della campagna, consentendo però di poter proseguire da soli.

Questo significa che a disposizione dell’utente dovrà esserci un team di esperti che lo guidi nel fare pubblicità da solo online, per poi fornirgli tutti gli strumenti per proseguire, come ad esempio aiuto nella pianificazione e nella creazione dei contenuti della prima campagna, oltre che reportistica aggiornata in tempo reale per verificarne e valutare l’andamento. Tutte caratteristiche che si trovano anche in Pubblicità fai da te di Italiaonline, che offre la possibilità di fare pubblicità su più canali a scelta, avviare la campagna con degli esperti che aiutano a ottimizzare il budget per massimizzare i risultati e raggiungere i propri obiettivi.