Come finisce The Boys 4 e cosa sappiamo della stagione 5

Fonte foto: Prime Video

Il 18 luglio è uscito su Prime Video l’ottavo e ultimo episodio della quarta stagione di The Boys, la serie tv creata da Eric Kripke e tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Lo show è già stato rinnovato per una quinta stagione, che sarà quella conclusiva. Ma, prima di guardare al futuro, cosa è successo nel finale di stagione appena uscito? Ecco il riassunto dell’ultima puntata.

La spiegazione del finale di The Boys 4 (spoiler)

Nell’ultima puntata della quarta stagione Annie-Starlight è prigioniera della cecchina mutaforma, che intanto ha preso le sue sembianze e vive con Hughie. Il piano della mutaforma è uccidere Singer e far ricadere la colpa su Annie. Hughie solo dopo un po’ inizia a sospettare ci sia qualcosa che non va nella sua fidanzata.

Butcher invece è in ospedale dopo aver perso i sensi al bar e, dopo l’ennesimo dialogo "interiore" con l’ex collega Joe Kessler, riceve la visita della sua ex capa Grace Mallory, che vorrebbe riprendere Ryan sotto la sua ala protettiva.

In seguito Ryan si allontana effettivamente da Patriota dopo che quest’ultimo, trovando la foto regalatagli da Butcher, distrugge l’appartamento in preda all’ira. Il ragazzino poi raggiungerà in ospedale Grace e Butcher e i due cercheranno di convincerlo a stare con loro.

The Boys 4: il mutaforma, l’attentato e il colpo di stato

Mentre Firecracker accusa i primi effetti collaterali della medicina presa per allattare Patriota, quest’ultimo, durante una diretta tv insieme a Neuman, rivela pubblicamente i poteri di Victoria. A questo punto, per attuare il suo colpo di stato, Patriota si rende conto che deve fare arrestare mezzo Paese: fa dunque compilare una lista con tutti i nomi dei dipendenti non-super della Vought e in seguito ordina di eliminarli. Ashley, per salvarsi, decide di iniettarsi il composto V, che produce in lei una mostruosa trasformazione.

Intanto, lo speaker della Camera Calhoun ratifica l’elezione di Singer. Il presidente è bersaglio di un attentato e viene fatto nascondere in un bunker. Con lui c’è anche la finta Starlight, che però nel frattempo viene riconosciuta come impostora da Hughie: dopo che la sua copertura salta, la mutaforma prova a uccidere Singer e i presenti. La situazione è salvata in extremis dalla vera Annie, che è riuscita a liberarsi e uccide la mutaforma.

Cosa succede a Victoria Neuman

Victoria comunica per telefono a Patriota che l’attentato è fallito, ma lui non ammette la sconfitta e ricatta Neuman minacciando di uccidere la figlia Zoe. A questo punto la donna chiama Hughie e gli comunica che vuole passare dalla loro parte, mollando Patriota.

Intanto, Grace comunica a Ryan che deve allenarsi per uccidere Patriota, ma il ragazzino è sconvolto dalla proposta, colpisce la donna (forse mortalmente) e scappa. Butcher è ferito e furioso per l’accaduto e, giunto al quartier generale dei The Boys, uccide Neuman tramite dei tentacoli che gli escono dal petto (così aveva ucciso anche Ezekiel). Butcher poi prendere il virus, che nel frattempo Frenchie era riuscito a creare, e se ne va. Lo vedremo alla fine della puntata mentre guida, solo, con Joe sul sedile posteriore.

Torna in scena Sage, che dice a Patriota che tutto è andato secondo i suoi piani. Singer viene stato arrestato perché viene diffuso un video in cui diceva ai Boys che avrebbero dovuto uccidere Neuman. Il nuovo presidente è Calhoun, lo speaker della camera che ha giurato fedeltà a Patriota. Calhoun indice la legge marziale e affida la sicurezza ai Super.

Patriota annuncia che i Boys saranno puniti: vengono tutti catturati, tranne Starlight che riesce a scappare.

La scena post credit di The Boys 4

In una scena post credit della puntata finale, Patriota e il presidente Calhoun si trovano in un laboratorio in cui viene mostrato che Soldatino, in una teca, è ancora vivo.

Quando esce The Boys 5

Come accennato, la stagione 5 di The Boys è già confermata. Stando a quando dichiarato informalmente dall’attore Karl Urban (che interpreta Butcher) sulla sua pagina Instagram, però, la stagione finale non uscirà prima del 2026.