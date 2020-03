Come funziona Filaindiana.it, il sito per scegliere dove fare la spesa

20 Marzo 2020 - Filaindiana.it è un sito internet che aiuta i cittadini a scegliere il supermercato più vicino a casa in base al tempo di attesa stimato per entrare. In questo periodo in cui bisogna restare a casa per fermare la diffusione del contagio da Covid-19, uno dei pochi motivi per cui si può uscire è fare la spesa al supermercato, rispettando tutte le precauzioni del caso: mascherina, guanti, entrata contingentata e almeno un metro di distanza dalla persona che è vicino a noi.

Il rispetto di questo norme ha creato logicamente delle file per entrare, con il tempo di attesa che varia a seconda della posizione e della grandezza del negozio. Filaindiana.it aiuta a capire lo stato di affollamento dei supermercati presenti nella tua zona, in modo da scegliere il momento migliore per uscire e fare la spesa in tutta sicurezza. Il servizio per il momento funziona solamente in Lombardia, ma gli sviluppatori assicurano che a breve sarà attivo anche in altre parti d’Italia. Utilizzarlo è davvero molto semplice e intuitivo: bastano pochi secondi per controllare la fila nei supermercati presenti nella zona in cui si abita.

Cosa è e come funziona Filaindiana.it

Filaindiana.it è un sito web realizzato in queste ultime settimane per dare una mano agli italiani che devono uscire per comprare beni di prima necessità. Chi non può fare la spesa online perché non è in grado o perché non può aspettare qualche giorno per la consegna, è obbligato a uscire munendosi di tutti i dispositivi protettivi ad hoc: mascherina, guanti e rispettando le distanze necessarie. Inoltre, per non creare assembramenti all’interno del supermercato, l’entrata è limitata a poche persone per volta, a seconda delle dimensioni del negozio.

Queste norme creano logicamente un po’ di fila e un tempo di attesa che può essere di pochi minuti o anche di mezzora, a seconda del supermercato e dell’orario in cui si esce a far la spesa. Filaindiana.it ha l’obiettivo di ridurre al minimo la coda e di aiutare gli utenti a fare la spesa in tutta sicurezza.

Utilizzare il servizio web è davvero molto semplice: una volta inserita la URL di filaindiana.it nel browser del PC o dello smartphone, l’utente viene geolocalizzato nella propria abitazione (bisogna autorizzare il dispositivo a utilizzare il GPS) e vengono mostrati tutti i supermercati aperti nelle vicinanze e i tempi di attesa.

Ogni supermercato è rappresentato da una card con la catena e i minuti di attesa. Cliccando sul box del singolo negozio appare sullo schermo una finestra con il tempo di attesa stimato e il numero di persone in cosa. Inoltre, c’è anche il pulsante “Sono in coda qui” per segnalare la propria presenza in fila al supermercato.

Filaindiana.it finora funziona solamente in Lombardia, ma gli sviluppatori promettono che nei prossimi giorni/settimane il servizio arriverà anche nelle altre regioni italiane.