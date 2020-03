Come giocare gratis online con LiberoFun

Non tutti hanno la passione (o il tempo libero a disposizione) per trascorrere ore e ore ogni giorno di fronte a uno schermo per riuscire allenarsi in vista di un torneo o per riuscire a battere il team avversario. Questo non vuol dire, però, che queste persone siano indifferenti al mondo del gaming: semplicemente, vanno alla ricerca di giochi “mordi e fuggi”, che possano intrattenerli per qualche decina di minuti mentre vanno a lavoro o tornano a casa.

Si tratta dei cosiddetti “casual games” o “hyper casual games”, titoli caratterizzati da un gameplay estremamente semplice e immediato, sviluppati per essere giocati con lo smartphone per poche decine di minuti al giorno o poco più. E, grazie alle piattaforme di giochi online gratis, trovare titoli di questo genere è estremamente semplice: sarà sufficiente aprire la home page del sito, scegliere il titolo che si predilige e iniziare a giocare. Il tutto senza dover scaricare nessuna app sul proprio dispositivo. Proprio ciò che accade con LiberoFun.

Che cos’è LiberoFun

Nata nel marzo 2020, LiberoFun è la piattaforma di casual games e hyper casual games ideata e sviluppata dalla business unit Italiaonline Gaming, e liberamente accessibile da smartphone o PC, senza limiti di alcun genere. Su LiberoFun si trovano decine e decine di giochi gratuiti di ogni genere, comodamente divisi in sei categorie: giochi di fattoria, giochi casual, giochi di strategia, giochi di avventura, giochi d’impresa, puzzle e giochi di carte.

Il portale è ottimizzato per essere utilizzato da smartphone, così come i giochi, ma può essere tranquillamente utilizzato anche da PC. Sarà sufficiente aprire LiberoFun, scegliere il titolo preferito e iniziare a giocare, con tastiera o mouse a seconda di ciò che richiede l gameplay.

Come funziona LiberoFun

Per giocare gratis con LiberoFun serve solo avere un dispositivo compatibile (smartphone o PC fa poca differenza) con installato un browser aggiornato alle ultime versioni. Dopo aver lanciato il sito, basterà pigiare (o cliccare) sul banner del gioco scelto e attendere il caricamento. Giocando da smartphone, potrebbe essere necessario ruotare il dispositivo, portandolo dall’orientamento verticale a quello orizzontale.

A questo punto basterà attendere il caricamento del gioco (la velocità dipenderà dalla vostra connessione) e poi iniziare a divertirsi. I titoli disponibil su LiberoFun sono caratterizzati da un gameplay estremamente intuitivo, che richiede un bassissimo livello di “apprendimento” ma alto livello di divertimento. La risoluzione dei livelli dei puzzle game o le partite dei giochi sportivi o d’avventura possono durare da una manciata di secondi a qualche minuto: tempistiche ideali per chi gioca per svagarsi durante i ritagli di tempo o quando ha un po’ di tempo libero.