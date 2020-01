Come l'SMS Marketing può aiutare a far crescere la tua attività

Molti li considerano morti. O quanto meno sorpassati. L’arrivo delle piattaforme di messaggistica istantanea ha, in effetti, messo un po’ in ombra (per non dire rimpiazzato) gli SMS. Il numero di persone che li utilizza è calato in maniera drastica rispetto a una decina d’anni fa e, nonostante se ne abbiano centinaia a disposizione nei piani tariffari attivi negli smartphone, nessuno (o quasi) li utilizza più.

Eppure, gli SMS svolgono ancora un ruolo di grande rilievo nel campo del marketing. Un numero crescente di aziende, infatti, utilizza i messaggi di testo per restare in contatto con i clienti, comunicargli offerte esclusive, chiedere un feedback sui prodotti o servizi di cui si è usufruito e così via. Si tratta del cosiddetto SMS marketing, una strategia di comunicazione sempre più in voga e che consente di mantenere un filo diretto con i propri clienti e rafforzarlo con azioni pubblicitarie mirate e poco invasive.

Che cos’è l’SMS Marketing

Quando si parla di marketing con gli SMS ci si riferisce a campagne promozionali e pubblicitarie realizzate utilizzando i messaggi di testo del cellulare. Questa forma di comunicazione può essere utilizzata sia per acquisire nuovi clienti, sia per fidelizzare la clientela già “acquisita”. Economici e semplici da “consumare”, gli SMS sono un mezzo trasversale e quasi “universale”.

Con l’SMS marketing è possibile stabilire un rapporto diretto e “confidenziale” con il cliente che riceverà il messaggio. Profilando i contatti che si hanno a disposizione (anche per grandi linee: dividere il database tra uomini e donne; tra maggiorenni, minorenni e adulti; tra appassionati di calcio, di basket e rugby e così via) sarà possibile inviare messaggi mirati a una tipologia di clientela, evitando così di sprecare inutilmente risorse.

L’SMS marketing può essere utilizzato per comunicare nuove offerte o sconti esclusivi; novità riguardanti la propria attività o ricordare al cliente qualche scadenza particolare; promuovere eventi e offrire assistenza.

Come fare SMS Marketing per la tua azienda

Come tutte le altre attività promozionali, anche l’SMS Marketing ha bisogno di essere strutturato e “calendarizzato”. Non si tratta di un’attività estemporanea, da improvvisare sul momento. Ad esempio, sarà necessario stabilire un calendario editoriale, nel quale prevedere la tipologia di comunicazioni da inviare e a chi inviarle. Si dovranno così studiare comportamenti e preferenze dei propri utenti; capire quando contattarli e quando, invece, è meglio non disturbarli. Insomma, una vera e propria attività di promozione, per la quale è necessario investire in maniera “corposa”.

Inoltre, è necessario avere a disposizione centinaia e centinaia (o migliaia e migliaia, a seconda delle dimensioni dell’azienda o dell’attività commerciale) di contatti cui inviare i messaggi. Senza un database corposo, infatti, l’SMS marketing non può funzionare per mancanza di “materia prima”. In questo caso, il servizio Organizzazione di Italiaonline può essere il vostro miglior alleato: questa piattaforma consente di raccogliere e gestire un numero infinito di schede cliente, con dettagli anagrafici e personali di ogni tipo.

Organizzazione può essere integrato all’interno di Sito, il servizio IOL per realizzare portali web per professionisti, PMI e aziende. Tutte le informazioni raccolte tramite il form dei contatti, ad esempio, verranno utilizzate per arricchire il database e consentirvi di avere un numero sempre maggiore di clienti, o potenziali clienti, cui inviare messaggi di testo delle proprie campagne pubblicitarie e promozionali.

Perché scegliere l’SMS marketing

A differenza di quanto si possa pensare, l’SMS marketing è una delle forme di comunicazioni più efficaci ed efficienti oggi in circolazione. Ed è semplice capire il perché: tra i vari strumenti di “contatto” (come, ad esempio, posta elettronica, posta cartacea, chiamate e pubblicità social), gli SMS godono del tasso di apertura e lettura più elevato. Questo vuol dire che ogni SMS inviato ai clienti (o potenziali tali) avrà grandissime probabilità di essere aperto e letto.

Inoltre, rispetto alle piattaforme di messaggistica istantanea, garantiscono diversi vantaggi. Sono indipendenti dalla disponibilità di connessione a Internet e vengono ricevuti anche quando il segnale è scarso e quasi completamente assente. Insomma, uno strumento che potremmo definire onnipresente e utilizzabile per gli scopi più vari. A patto, però, di servirsi della giusta piattaforma per raccogliere i dati degli utenti e lanciare campagne adeguatamente “segmentate”.