Come programmare l'invio dei messaggi e delle e-mail sullo smartphone

Per pianificare l'invio degli SMS o di una e-mail con lo smartphone, Android oppure iPhone, è possibile seguire una procedura semplice: ecco come si fa

Utilizzando il proprio smartphone, che sia un dispositivo Android oppure un iPhone, è possibile programmare l’invio di messaggi SMS oltre che di e-mail. Si tratta di un sistema molto semplice, a disposizione di tutti gli utenti, senza la necessità di installare applicazioni aggiuntive oltre all’app per gli SMS e all’app per la gestione della posta elettronica.

L’invio pianificato di un messaggio è disponibile anche con varie app di messaggistica: ad esempio, con Telegram è possibile scegliere di programmare l’invio di un messaggio semplicemente tenendo premuto sul tasto di invio, dopo aver scritto il testo del messaggio, e poi premendo su Programma messaggio.

Per programmare l’invio di un SMS oppure di una e-mail dal proprio smartphone è possibile seguire un meccanismo analogo. Vediamo come si fa.

Come programmare l’invio di SMS

Per programmare l’invio di SMS con Android è sufficiente utilizzare l’app Messaggi di Google (pre-installata sulla maggior parte di smartphone e in grado anche di bloccare gli SMS truffa). L’invio programmato dei un messaggio è semplicissimo: basta aprire la chat con l’utente a cui si desidera inviare il messaggio e, dopo aver digitato il messaggio da inviare, tenere premuto per qualche secondo sul tasto di invio, andando poi a scegliere Invio programmato.

A questo punto è sufficiente selezionare l’orario in cui inviare l’SMS. Su Android è possibile utilizzare app di terze parti per completare l’operazione, come, ad esempio, Do it Later che consente di programmare determinate attività come l’invio di un messaggio di testo.

Su iPhone, invece, è necessario utilizzare l’app Comandi e scegliere poi Automazione > Crea un’automazione. A questo punto, è sufficiente scegliere l’orario in cui inviare il messaggio e poi selezionare Aggiungi azione > Messaggi > Invia messaggio. In alternativa, è possibile ricorrere a un’app di terze parti da scaricare dall’AppStore. Tra le applicazioni da considerare c’è SMS Scheduler – Auto Reminder.

Come programmare l’invio di una e-mail

La maggior parte delle app per la gestione della posta elettronica integra una funzione per programmare l’invio di una e-mail. Utilizzando Gmail, ad esempio, basta scegliere l’opzione Programma invio, invece di Invio, andando poi a selezionare l’orario desiderato per l’invio della mail. Questa funzione è disponibile sia su smartphone Android che su iPhone.

Anche con l’app di Outlook, un’altra applicazione molto utilizzata per la gestione della posta elettronica, è possibile programmare l’invio di un messaggio di posta elettronica. La procedura è semplicissima. Basta utilizzare la funzione Pianifica invio. Dopo aver scritto la mail, infatti, bisogna premere sui tre puntini accanto al tasto di invio e selezionare l’opzione Pianifica invio, andando a stabilire l’orario di invio desiderato.

Meccanismi analoghi vengono utilizzati anche da altre app per la gestione della posta elettronica. L’invio programmato permette di sfruttare anche i campi Cc e Cccn per poter inviare lo stesso messaggio a più persone.