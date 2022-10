Come nascondere foto e video sul telefono

Ci sono mille ottimi motivi per nascondere una o più foto, o dei video, archiviati sul nostro cellulare Android o sull’iPhone, ma non tutti sanno come si fa. Un tempo, in effetti, non era semplicissimo ma ormai sia Google che Apple hanno messo a punto delle procedure molto semplici per nascondere i file multimediali sullo smartphone. Ecco le due procedure e come portarle a termine in pochi tap.

Come nascondere foto su Android

Chi vuole nascondere le proprie foto e i propri video su un telefono Android, può inserirli all’interno della cartella protetta di Google Foto, l’app predefinita per visualizzare i file multimediali.

Bisogna dunque aprire Google Foto, poi selezionare la tab "Raccolta" e poi fare tap su "Utilità". All’interno di questa sezione dovremo scorrere un po’ verso il basso per poi scegliere "Cartella protetta". A questo punto ci verrà chiesto lo sblocco con il PIN, l’impronta o il volto, in base a come è configurato il nostro telefono.

Anche successivamente potremo aggiungere foto e video alla cartella protetta: ci basterà selezionarli (tenendo premuto a lungo) su Google Foto e poi dal menu pop up scegliere "Sposta nella Cartella protetta".

Come nascondere foto su iPhone

La procedura per nascondere foto e video su iPhone è abbastanza simile alla procedura per Android poiché si basa sempre sul creare una cartella protetta dove inserire i file a cui è possibile accedere tramite password.

La procedura si svolge attraverso l’app Foto su iPhone o iPad e consente agli utenti di creare un album nascosto. Per iniziare bisogna aprire Foto e poi selezionare il pulsante in alto per scegliere le foto e i video da nascondere. Si fa tap sull’icona di condivisione nell’angolo in basso a sinistra e poi si seleziona "Nascondi".

Per ritrovare le immagini o i video nascosti si deve entrare nelle Impostazioni dell’app Foto e abilitare l’album dall’icona a forma di ingranaggio da Foto > Abilita album nascosto.