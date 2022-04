Come realizzare il proprio ecommerce per vendere online

Le vendite online sono un trend in crescita costante negli ultimi anni, soprattutto dopo l’accelerazione nel 2020 dovuta alle restrizioni della pandemia da Covid-19. Qualunque sia il settore, le In attività commerciali non possono perdere l’occasione si aumentare i profitti con i propri siti di vendita online.

Aprire uno shop online permette di ridurre i costi di gestione di un retail tradizionale, così da poter offrire prodotti a un prezzo concorrenziale e massimizzare i propri profitti. La realizzazione di un proprio e-commerce per vendere online è il modo migliore di sfruttare il trend e rimanere competitivi, ma lo sviluppo di siti e-commerce richiede alcune caratteristiche tecniche che devono essere rispettate. Creare da zero un sito e-commerce non è affatto semplice: servono competenze informatiche adeguate che non tutti hanno. Per questo motivo, per la realizzazione di e-commerce bisogna affidarsi a esperti che possano aiutare a crearne uno, che l’attività potrà poi gestire in autonomia.

Realizzazione ecommerce: le caratteristiche basilari

Il sito e-commerce, come gli altri siti web, dovrà prima di tutto essere responsive, cioè offrire la massima user experience sia per desktop che per dispositivi mobili, e ottimizzato lato SEO, così da potersi posizionare al meglio nei risultati dei motori di ricerca. Questo gli garantisce visibilità online, che significa aumentare il numero di persone che visitano l’e-commerce e quindi i potenziali clienti interessati.

Entrando nel dettaglio, un sito e-commerce deve contenere un Catalogo in cui sono elencati tutti i prodotti in vendita, per ognuno dei quali deve essere redatta una scheda prodotto, che contenga foto o video del prodotto, una descrizione, il prezzo ed eventualmente anche le recensioni degli altri clienti che lo hanno già acquistato.

Importante anche la gestione del Carrello, che deve guidare l’utente all’acquisto, fornendo le informazioni su tempi di spedizione del prodotto e sui metodi di pagamento disponibili, come bonifico bancario, carte di credito, PayPal, Nexi o Satispay.

Lo sviluppo di siti e-commerce richiede competenze informatiche avanzate, perché bisogna realizzare una struttura articolata e complessa, ma allo stesso tempo facile da gestire per i proprietari del business. I servizi online che permettono di realizzare un e-commerce sono molti e tra questi c’è Italiaonline, che offre ai suoi clienti anche un’app mobile per poterlo anche da smartphone e tablet, e con soluzioni diversificate adatte sia ai clienti meno tecnologici che a quelli più evoluti.

Siti vendita online ed ecommerce: i vantaggi

Nell’era digitale le abitudini dei consumatori sono cambiate e le vendite online sono in costante crescita. Non avere un e-commerce, quindi, significa perdere una porzione importante del proprio target di pubblico e rinunciare ad aumentare i propri guadagni. L’investimento di denaro, risorse e tempo è poi molto inferiore in un e-commerce rispetto a uno store fisico: non si dovranno acquistare o affittare sedi fisiche, il numero di dipendenti per la gestione degli ordini è inferiore e si ha la possibilità di raggiungere più clienti, essendo aperti sempre: 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Altro vantaggio è l’automazione e la possibilità di poter contare su un team di esperti pronti ad aggiornare il sito. Servizi come E-commerce di Italiaonline offrono poi una grafica sempre aggiornata, analisi delle performance di vendita in tempo reale, delle schede prodotto e dei contenuti, così da poter ottimizzare lo store online e massimizzare i guadagni per il proprio business.