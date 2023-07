Come recuperare PUK SIM Iliad

Fonte foto: Cristian Storto / Shutterstock.com

Il codice PUK di una SIM Iliad consente di sbloccare una SIM bloccata a causa dell’inserimento errato del codice PIN per 3 volte consecutive. Si tratta, quindi, di un codice molto importante in quanto è l’unico sistema che permette agli utenti di poter accedere alla SIM Iliad in caso di blocco.

Il codice in questione viene fornito dall’operatore e non è modificabile dall’utente. È fondamentale avere a disposizione il codice PUK e, quindi, conoscerlo a memoria o, più semplicemente, recuperarlo in caso di necessità: inserendo un codice errato, dopo pochi tentativi, la SIM sarà bloccata in via definitiva.

Per recuperare il codice PUK di una SIM Iliad ci sono due diverse opzioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere:

Recuperare codice PUK dal supporto di plastica della SIM Iliad

Il sistema più rapido per recuperare il codice PUK della SIM Iliad è rappresentato dal supporto di plastica della SIM fornito dall’operatore a seguito del passaggio ad Iliad. Sul supporto in cui è inserita la SIM, infatti, sono riportati sia il codice PIN che il codice PUK (che, ricordiamo, non può essere cambiato dall’utente).

Conservando questo supporto, quindi, è possibile recuperare il codice PUK in qualsiasi momento e in modo semplicissimo. Per non perderlo, dopo l’attivazione della SIM, può essere utile conservare il cartoncino con su stampato il codice PUK in un cassetto o comunque da qualche parte dove sarà facile ritrovarlo in caso di necessità.

In questo modo, il problema della SIM bloccata, dopo aver sbagliato il PIN, sarà risolto. Per bloccare la scheda SIM Iliad, invece, non servirà utilizzare il codice PUK ma bisognerà seguire una procedura prestabilita dall’operatore. I codici segreti di Iliad non servono in questo caso.

Recuperare codice PUK della SIM dal sito Iliad

C’è un altro sistema per recuperare in poco tempo il codice PUK della SIM Iliad. Per completare l’operazione è sufficiente accedere all’Area Personale del sito ufficiale Iliad utilizzando le proprie credenziali d’accesso.

Chi ha già un account ma non ricorda i dati di accesso può scegliere l’opzione Recupera le tue credenziali per poter nuovamente accedere all’Area Personale che, considerando l’assenza di un’app ufficiale di Iliad, rappresenta l’unico modo per poter gestire in autonomia la SIM e l’offerta attiva.

A questo punto è necessario individuare la sezione I miei dati personali ed accedervi. Da qui è possibile recuperare il codice premendo sull’opzione Il mio codice PUK. Basterà attendere pochi secondi per visualizzare il codice a 8 cifre che consente di sbloccare la SIM. Questa procedura è valida anche per chi ha scelto la eSIM Iliad.