Come resettare password di accesso del PC e dello smartphone

Fonte foto: Shutterstock

Per motivi di sicurezza, PC e smartphone moderni hanno una password di accesso che funge da primo livello di difesa contro un utilizzo del dispositivo da parte di utenti non autorizzati. Questa password può essere anche un codice numerico (un PIN) e può essere affiancata (ma non sostituita) da un sistema di accesso biometrico, con riconoscimento dell’impronta digitale oppure del volto.

Su smartphone e PC è sempre possibile resettare la password di accesso. Per farlo basta seguire una procedura molto semplice. Vediamo, quindi, come cambiare password su PC Windows, Mac oltre che su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, seguendo la procedura più veloce per completare l’operazione.

Perché cambiare la password a PC e smartphone

La password di accesso a PC e smartphone è un livello di sicurezza fondamentale per i propri dispositivi. È essenziale, quindi, che questa password sia sicura e non sia nota a terzi. Solo in questo modo è possibile evitare accessi non autorizzati al proprio dispositivo.

Cambiare password è essenziale, quindi, quando un’altra persona riesce a entrare in possesso della chiave d’accesso. Da notare, inoltre, che il cambio password è un’operazione che dovrebbe essere fatta in modo periodico, soprattutto per le chiavi d’accesso più importanti.

Si tratta di un sistema fondamentale per mantenere alto il livello di sicurezza dei propri dispositivi. Il cambio può avvenire rapidamente su qualsiasi sistema operativo, seguendo una semplice procedura di pochi passaggi (e conoscendo la password da resettare).

Su smartphone, inoltre, può esserci la necessità di recuperare e cambiare il PIN della scheda SIM che rappresenta un ulteriore livello di sicurezza per proteggere i propri dati.

Cambiare password su Windows

Per modificare la password di accesso su di un PC Windows (la procedura fa riferimento a Windows 10 e 11) è possibile andare in Impostazioni e poi scegliere l’opzione Account. A questo punto bisogna scegliere Opzioni di accesso.

In questa sezione sono riepilogate tutti gli strumenti disponibili per poter effettuare l’accesso al proprio computer. Alcuni PC, in particolare i notebook, hanno il riconoscimento facciale o la scansione dell’impronta digitale. C’è sempre la possibilità di impostare un PIN e, eventualmente, di modificarlo per cambiare la password d’accesso.

Navigando tra le varie impostazioni è possibile personalizzare, al massimo, la procedura d’accesso al proprio computer Windows, ottimizzando il funzionamento del sistema e il livello di sicurezza sulla base delle proprie necessità.

Per cambiare la password del proprio account Microsoft, invece, è possibile accedere al sito microsoft.com e, dopo aver completato il login, selezionare l’opzione Cambia password.

Come modificare la password del Mac

Anche su Mac è possibile cambiare, facilmente, la password d’accesso per effettuare il login (non si tratta della password dell’ID Apple). Per cambiare questa password basta andare nel Menu Apple e poi scegliere Impostazioni di Sistema > Utenti e gruppi.

Accanto al nome del proprio account è presente un’icona i. Premendo quest’icona è possibile poi raggiungere l’opzione Modifica password. Ora basta inserire la password precedente e poi impostarne una nuova.

Per cambiare la password del proprio ID Apple bisogna andare in Menu Apple > Impostazioni di sistema (o Preferenze di Sistema) e poi selezionare l’ID Apple. A questo punto è necessario andare in Password e sicurezza > Modifica password e seguire la procedura indicata.

Resettare password su Android

Cambiare la password d’accesso su uno smartphone Android è molto semplice. Bisogna andare nelle Impostazioni dello smartphone e individuare la sezione dedicata alla gestione dei sistemi di sblocco. In genere, questa sezione si chiama Password e sicurezza. È anche possibile utilizzare il motore di ricerca integrato nelle Impostazioni per individuare questa sezione.

Qui sono riepilogati tutti i sistemi di sblocco (scansione dell’impronta, riconoscimento facciale oltre che la password della schermata di blocco che potrebbe essere un codice oppure un segno). Per cambiare la password basta scegliere l’opzione Password schermata di blocco e seguire la procedura. Per motivi di sicurezza, è possibile cambiare password solo inserendo la password precedente come “conferma”.

La procedura cambia, invece, in caso di password di sblocco di Android dimenticata.

Cambiare password su iPhone e iPad

Per cambiare la password di accesso su iPhone o su iPad basta andare nelle Impostazioni del dispositivo e poi scegliere Face ID e codice oppure Touch ID e codice, in base al dispositivo in proprio possesso. Per accedere a questa sezione bisogna indicare il codice che si desidera cambiare.

Completato l’accesso, è possibile individuare le opzioni Disattiva il codice e Modifica il codice. Si tratta di due funzioni auto-esplicative. Per cambiare la password d’accesso è sufficiente, quindi, selezionare l’opzione Modifica il codice e seguire la procedura guidata. La procedura da seguire è diversa, invece, in caso di codice di sblocco dell’iPhone dimenticato.

Anche su iPhone e iPad è possibile cambiare la password dell’ID Apple. In questo caso, bisogna andare in Impostazioni e premere sul proprio nome per poi scegliere Password e sicurezza. A questo punto basta premere Modifica e seguire la procedura.