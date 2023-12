Come richiedere e attivare SIM ho. Mobile

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: ImYanis / Shutterstock.com

ho. Mobile è uno dei principali operatori virtuali attivi sul mercato italiano. Si tratta di un operatore controllato da Vodafone e lanciato come risposta al debutto in Italia di Iliad. Anche ho. Mobile, infatti, propone tariffe trasparenti, con tanti Giga e con costi ridotti.

Richiedere e attivare una SIM ho. Mobile è molto semplice. Per passare a ho. Mobile, infatti, c’è la possibilità di seguire l’attivazione online. In alternativa, è disponibile l’attivazione in negozio, tramite uno dei rivenditori di SIM ho. Mobile.

C’è anche una terza opzione: l’acquisto online con ritiro presso un punto vendita convenzionato. Per gli utenti, quindi, è molto semplice attivare una delle offerte ho. Mobile e iniziare a sfruttare tutti i vantaggi proposti.

Vediamo tutti i dettagli relativi all’attivazione di una nuova SIM con ho. Mobile.

Come richiedere una SIM ho. Mobile

Ci sono vari metodi per richiedere una SIM ho. Mobile. I nuovi clienti che passano a ho. con il proprio numero di cellulare o che richiedono l’attivazione di un nuovo numero, infatti, possono completare l’operazione sia online che in negozio.

Da notare che le offerte dell’operatore si dividono in due categorie:

offerte attivabili con portabilità da operatori selezionati

offerte attivabili richiedendo un nuovo numero

Tutte le offerte si caratterizzano per un prezzo mensile fisso e per l’assenza di costi nascosti. Da notare, inoltre, che, in qualsiasi momento, è possibile attivare l’autoricarica con ho. Mobile.

Ricordiamo, inoltre, che per richiedere una SIM ho. Mobile è necessario avere a disposizione un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della linea. In caso di portabilità da altro operatore, inoltre, servirà anche la SIM e, in particolare, il suo codice seriale ICCID, necessario per completare l’operazione di trasferimento del numero.

Ecco le opzioni a disposizione degli utenti per attivare una SIM ho.

Acquisto della SIM online

Un primo metodo per completare il passaggio a ho. Mobile è l’attivazione online dell’offerta desiderata. Basta accedere al sito ufficiale dell’operatore (ho-mobile.it) e scegliere l’offerta da attivare, premendo poi su Scopri. Dopo aver verificato la possibilità di attivare l’offerta scelta, basta premere Attiva per avviare la procedura di acquisto. C sono due opzioni da considerare:

Acquisto online e ricevo a casa

Pago e ritiro subito la SIM in edicola

Con l’acquisto online, la SIM sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni (la spedizione è gratuita) e potrà poi essere attivata eseguendo una procedura tramite l’app ho. Mobile. Optando per la seconda scelta, Pago e ritiro in edicola, invece, sarà necessario caricare i documenti e inserire i propri dati per poi scegliere l’edicola dove effettuare il ritiro.

Acquisto della SIM in un negozio

ho. Mobile ha una rete di negozi partner. Si tratta di rivenditori (in genere sono negozi di telefonia multi-brand) a cui è possibile rivolgersi per acquistare la SIM. In questo caso, si tratta di una procedura di attivazione “tradizionale“.

Sarà l’addetto del negozio a occuparsi di tutta la procedura. La SIM acquistata sarà disponibile e attiva da subito. Se richiesta, la portabilità sarà completata in un paio di giorni, esattamente come avviene in caso di attivazione di una nuova SIM in negozio con un altro operatore.

Per trovare il negozio ho. Mobile più vicino è sufficiente accedere al sito dell’operatore e poi cliccare sull’opzione Menu. A questo punto basta premere su Punti vendita. Nella nuova schermata, si accederà a una mappa interattiva da cui individuare il negozio più vicino.

Come Attivare SIM ho. Mobile

Scegliendo l’attivazione online con spedizione a casa della SIM, è necessario completare una veloce procedura di attivazione della SIM. Per effettuare quest’operazione basta avere a disposizione l’app di ho. Mobile, disponibile sia su Android che su iPhone.

Dopo aver ricevuto la SIM, è necessario aprire l’app e poi premere su Attiva la SIM, seguendo la procedura di verifica dell’identità. Ci sono due opzioni:

Attiva con SPID

Attiva con video selfie

Basterà seguire le indicazioni a schermo per completare l’attivazione. Da notare che è anche possibile scegliere l’attivazione di persona in edicola o tabaccheria dopo aver ricevuto la SIM a casa, selezionando l’apposita opzione e seguendo le indicazioni. Le modalità di attivazione non modificano quelli che sono i costi e i contenuti inclusi nell’offerta ho. Mobile scelta.