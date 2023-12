Fonte foto: Oppo

Oppo prepara un importante aggiornamento per la sua famiglia di smartphone top di gamma: in arrivo, infatti, ci sono i nuovi Oppo Find X7. La nuova gamma sarà composta da almeno due modelli: Oppo Find X7 e il flagship premium Oppo Find X7 Ultra, che andrà a rimpiazzare il precedente Oppo Find X6 Pro (in foto), con l’obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento del settore dei camera-phone grazie soprattutto al sensore Sony LYT-900.

I due nuovi smartphone di Oppo arriveranno sul mercato nel corso del primo trimestre del 2024. Al momento, non c’è ancora una data di presentazione ufficiale ma il debutto dovrebbe avvenire entro gennaio 2024, almeno per il mercato cinese. Da notare che non è prevista una versione Pro della nuova serie Find X7.

Oppo Find X7: come sarà

La scheda tecnica del nuovo Oppo Find X7 è già nota sotto quasi tutti i punti di vista. Lo smartphone avrà un display OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione di 1.5K e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche ci sarà spazio per il SoC MediaTek Dimensity 9300 che sarà affiancato da varie combinazioni di RAM e storage.

Ci sarà anche una tripla fotocamera con sensore principale Sony LYT-808 da 50 Megapixel, con stabilizzazione ottica, sensore ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 Megapixel e sensore periscopico Omnivision OV64B, con zoom ottico 3x e stabilizzazione ottica. Spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100 W.

Oppo Find X7 Ultra: come sarà

Il nuovo Oppo Find X7 Ultra sarà molto diverso rispetto al modello base, già a partire dal display. Lo smartphone avrà un display OLED LTPO da 6,82 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate massimo di 120 Hz.

Da segnalare, inoltre, la scelta di Oppo di puntare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per il suo nuovo top di gamma. Anche in questo caso, ci saranno 16 GB di RAM e 512 GB/1 TB di storage mentre la batteria sarà sempre da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 50 W.

Il comparto fotografico del nuovo Find X7 Ultra sarà costituito da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-900 da 50 Megapixel che, sulla carta, offrirà una qualità superiore rispetto a LYT-808.

Spazio anche per un teleobiettivo Sony IMX890 da 50 Megapixel, con zoom 3x, e per un secondo teleobiettivo IMX858 da 50 Megapixel, con zoom 6x. Lo smartphone avrà anche un sensore ultra-grandangolare IMX890 da 50 Megapixel.

Da notare che in arrivo ci sarebbe anche una versione speciale dello smartphone, denominata Find X7 Ultra Satellite Communication Edition. Il modello in questione potrebbe integrare l’hardware necessario per gestire le comunicazioni via satellite, con un servizio di emergenza simile a quello proposto dagli iPhone.