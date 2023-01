Come sarà Poco X5 Pro

Sembra ormai che il nuovo Poco X5 Pro sia prossimo al debutto, almeno stando alla gran quantità di informazioni e indiscrezioni che stanno trapelando in rete. Come spesso accade con gli smartphone del gruppo Xiaomi, anche in questo caso ci troveremo molto probabilmente di fronte ad un altro modello, rimarchiato e con pochissime differenze tecniche.

Arriverà anche un Poco X5 standard, leggermente meno potente e, anche lui, rebrand di un altro modello già visto. Xiaomi, dunque, anche per il 2023 ripropone la stessa strategia di mercato: tantissimi modelli, con grandissime somiglianze tra loro.

Poco X5 Pro, cosa sappiamo

Alcuni leaker sono entrati in possesso delle foto della confezione di Poco X5 Pro, sulla quale è possibile leggere alcune delle specifiche tecniche di questo telefono, come la dotazione di RAM (in questo caso 8 GB) e lo spazio di archiviazione (256 GB). Si legge anche che in confezione è presente un alimentatore, un cavo USB-C e la graffetta che serve per aprire l’alloggiamento dove riporre la scheda SIM.

Le altre caratteristiche tecniche del Poco X5 Pro arrivano direttamente dai tanti rumor che in questi ultimi mesi ci hanno rivelato che in pratica sarà un Redmi Note 12 Pro ma con un SoC diverso. Infatti Xiaomi ha deciso di dotare l’X5 Pro con il SoC Qualcomm Snapdragon 778G o 782, al posto del Mediatek Dimensity 1080, che è un po’ meno potente.

Se le voci saranno confermate Poco X5 Pro vedrà una dotazione di RAM LPDDR4X da 6, 8 o 12 GB e uno spazio di archiviazione UFS 2.2 da 128 e 256 GB.

Il display sarà un OLED da 6,67 pollici, con risoluzione pari a 2.400 x 1080 pixel (FHD+), un refresh rate di 120 Hz e un picco massimo di luminosità a 900 nit. Valori tipici per la fascia media 2023.

Per foto e video sarà a disposizione in trio di sensori sul retro che dovrebbe vedere la presenza di uno principale marchiato Sony IMX766 da 50 MP con OIS. A questo verrà affiancato un grandangolare da 8 MP (f/1,88) in grado di catturare panorami con un’apertura fino 119 gradi. Non mancherà infine un sensore macro da 2 MP. Per i selfie , invece, è stato scelto un sensore da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni, oltre al 5G (dual SIM) troveremo WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, connessione satellitare completa (GPS, Glonass, Galileo, Beidou e QZSS). Lo smartphone arriverà quasi certamente con Android 13 e MIUI 13.

Oltre al Poco X5 Pro dovrebbe anche essere lanciato un modello più economico, il Poco X5 che si dice possa essere un Redmi Note 12 sotto mentite spoglie, ma anche in questo caso con un SoC differente, ovvero il Qualcomm Snapdragon 695 al posto del Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1.

Poco X5 Pro: quando arriva

Le indiscrezioni in arrivo dalla Cina parlano di un lancio dei nuovi Poco Phone entro la fine del mese o al massimo ad inizio febbraio. Solo allora si saprà se questi due nuovi modelli da subito lasceranno i confini cinesi o se per vederli in Italia ci sarà da aspettare ancora un po’ di tempo.