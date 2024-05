Il nuovo Redmi Note 14 Pro inizia a far parlare di sé in rete: tra le specifiche ci sarà un nuovo SoC Qualcomm

Fonte foto: Xiaomi

Continua il programma di rinnovamento degli smartphone Xiaomi. La gamma Redmi Note 13 è arriva in Italia lo scorso gennaio ma ora è già tempo di guardare ai nuovi Redmi Note 14, sempre più vicini al debutto in Cina. Tra i protagonisti della nuova famiglia di mid-range di Xiaomi ci sarà anche il Redmi Note 14 Pro, destinato a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato. In attesa del debutto, le caratteristiche tecniche dello smartphone sono state anticipate su Weibo dal leaker Digital Chat Station.

Redmi Note 14 Pro: come sarà

Le prime informazioni sul nuovo Redmi Note 14 Pro confermano un importante aggiornamento del SoC utilizzato rispetto all’attuale Redmi Note 13 Pro (in foto). Xiaomi avrebbe scelto di utilizzare il nuovo chip Snapdragon 7s Gen 3 per il suo mid-range. Si tratta di un’evoluzione dello Snapdragon 7s Gen 2 utilizzato dall’attuale Redmi Note 13 Pro e da diversi altri smartphone di fascia media. Questo modello non è ancora stato ufficializzato da Qualcomm ma è stato già anticipato da alcuni leak nelle scorse settimane.

Si tratterà del terzo chip della serie 7 Gen 3 che già comprende lo Snapdragon 7 Gen 3 e lo Snapdragon 7+ Gen 3. Ricordiamo che la “s” nella nomenclatura adottata da Qualcomm viene utilizzata per indicare un chip di fascia leggermente più bassa. Il nuovo 7s Gen 3, quindi, avrà prestazioni leggermente inferiori rispetto agli due componenti della serie 7 Gen 3. Il chip sarà affiancato, come da tradizione, a varie combinazioni di RAM e storage.

Secondo il leaker, inoltre, il nuovo Redmi Note 14 Pro avrà un display AMOLED con risoluzione 1.5K. Probabilmente, il display del nuovo mid-range dovrebbe riprendere le stesse caratteristiche del suo predecessore, dotato di un pannello AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, risoluzione di 2712 x 1220 pixel e refresh rate di 120 Hz. Sul resto delle specifiche, invece, non ci sono ancora informazioni. Sotto alla scocca, però, dovrebbe trovare spazio una batteria da almeno 5.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida (probabilmente da 67 W).

Redmi Note 14 Pro: quando arriva

Il nuovo Redmi Note 14 Pro andrà a rinnovare la gamma di fascia media di Xiaomi. L’azienda dovrebbe adottare una strategia analoga a quanto fatto con i Redmi Note 13: inizialmente ci sarà un debutto solo in Cina a cui seguirà un lancio sul mercato globale. Tale lancio sarà graduale, con l’India e il Sud Est asiatico che potrebbero essere i primi mercati a ricevere i nuovi modelli. Per un lancio in Europa dei nuovi Redmi Note 14 e, in particolare, del Redmi Note 14 Pro sarà necessario attendere la fine dell’anno in corso o l’inizio del prossimo anno.