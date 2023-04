Come sarà Samsung Galaxy A24

Il nuovo Samsung Galaxy A24 dovrebbe arrivare sul mercato nelle prossime settimane e, già da qualche tempo, i rumor sul web hanno permesso di scoprire buona parte della sua scheda tecnica. Parliamo di uno smartphone di fascia medio-bassa, con connessione solo 4G, che si affiancherà ai Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A34 5G, lanciati sul mercato dall’azienda sudcoreana poche settimane fa e già considerati una soluzione con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Samsung Galaxy A24: presunta scheda tecnica

Stando a quanto si legge in un tweet di Debayan Roy, un leaker indiano abbastanza affidabile, il Galaxy A24 avrà in dotazione un display AMOLED da 6.5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate a 90Hz.

Il processore utilizzato da Samsung è un MediaTek Helio G99 con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Non è chiaro se questo device arriverà sul mercato con altri tagli di memoria e se questa sarà espandibile tramite microSD.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP, una ultra grandangolare da 5 MP e un sensore macro da 2 MP. Caratteristiche che condivide con i fratelli maggiori A54 5G e A34 5G. La fotocamera frontale, stando a quanto indicato dai rumor online, è invece da 13 MP.

Non sono disponibili indicazioni ufficiali riguardo la connettività, ma se la presenza del processore MediaTek Helio G99 fosse confermata, il dispositivo supporterebbe WiFi 5, Bluetooth 5.2, e i sistemi satellitari Beidou, Galileo, Glonass e GPS. Non ci sarebbe nulla da fare, invece, per la rete 5G, non disponibile con questo SoC.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 15W, mentre il sistema operativo installato sul Samsung Galaxy A 24 è Android 13 con interfaccia One UI 5.

Samsung Galaxy A24: quanto costerà

Al momento non c’è una finestra di lancio confermata per il nuovo Samsung Galaxy A24, che dovrebbe arrivare sul mercato nelle prossime settimane nelle colorazioni nero, verde, argento e bordeaux.

Stesso discorso per il prezzo, anche se Debayan Roy ha condiviso sul suo profilo Twitter quello che potrebbe essere il costo per il mercato indiano. Il leaker parla di 16mila rupie indiane che al cambio attuale sarebbero circa 179 euro.

Samsung Galaxy A24, come già detto, andrà ad affiancarsi a Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A34 5G, che sono disponibili rispettivamente a 499,90 euro e 399,90 euro. A fronte di questo, il prezzo uropeo di questo smartphone potrebbe attestarsi intorno ai 250-300 euro, per restare in linea con i prodotti della stessa categoria.