Come scaricare film e serie TV da Disney +

Disney +, la nuova piattaforma di video streaming, è sbarcata in Italia il 24 marzo e ha già avuto un buon successo. Il catalogo è molto ricco con contenuti adatti a ogni tipologia di utente, ma con una particolare attenzione a quelli dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

Finalmente i film e le serie tv firmati Marvel, Disney, Pixar, Star Wars e National Geographic sono fruibili tramite un unico contenitore. Ma la novità è che non si possono guardare esclusivamente online, ma anche offline. Infatti, gli utenti della piattaforma possono scaricare tutti i contenuti che desiderano su smartphone o altri dispositivi Android, Apple e sul PC. Questa soluzione è utile soprattutto quando si è fuori casa, magari durante un lungo viaggio in macchina, e si vuole ingannare il tempo in modo divertente. La procedura per compiere questa operazione è molto semplice, senza contare che la sezione Download dell’app può essere personalizzata.

Scaricare film e serie tv da Disney +: ecco come fare

Innanzitutto, sottolineiamo che i contenuti di Disney + possono essere scaricati su tanti dispositivi: smartphone e tablet Apple e Android, ma anche sugli Amazon Fire tablet.

Per iniziare, basta aprire l’app Disney + sul tablet o smartphone e toccare il contenuto che si vuole scaricare. Non c’è alcun limite sul tipo di contenuto: può essere un episodio, un film o anche un documentario.

Sulla schermata del contenuto appare la voce “Scarica” (l’icona con la freccia verso il basso) accanto al tasto “Riproduci” e verrà automaticamente avviato il download. Per guardare ciò che hai scaricato e guardarlo senza connessione ti basterà accedere al tuo profilo tramite l’app. Qui, accanto al cerchio che raffigura l’avatar, ci sarà la voce “Download”. Toccandola avrai accesso a tutti i contenuti scaricati e li potrai guardare anche in assenza di connessione.

Naturalmente questi passaggi sono consentiti solo a chi ha un abbonamento a Disney +.

Quanto costa l’abbonamento a Disney +

Abbonarsi a Disney + è molto facile. Basta scaricare l’app sul telefono o altro dispositivo e scegliere tra due opzioni:

69,99 euro all’anno

6,99 euro al mese

Si può revocare in ogni momento e, in assenza di disdetta, è rinnovato automaticamente. Inoltre, durante questo periodo si può usare il servizio gratuitamente per una settimana.

App Disney+: come modificare le Impostazioni dei Download

L’applicazione ti permette anche di personalizzare il modo in cui scarichi in contenuti. Per farlo, devi accedere al profilo (ognuno ha le sue funzioni personalizzate) e poi su Impostazioni App, toccando l’avatar in basso a destra. All’interno delle Impostazioni, troverai le seguenti opzioni:

Scaricare solo tramite Wi-Fi evita che i download ti rubino i preziosi Giga a disposizione per la tua connessione dati.

evita che i download ti rubino i preziosi Giga a disposizione per la tua connessione dati. Qualità Download ti permette di scegliere tra alta, media e standard.

ti permette di scegliere tra alta, media e standard. Posizione di Download ti consente di scegliere dove orientare tutti i contenuti.

ti consente di scegliere dove orientare tutti i contenuti. Elimina tutti i download ti permette di cancelalre in toto i contenuti scaricati.

Vuoi eliminare un titolo dalla sezione Download?

Se hai bisogno di liberare un po’ di spazio per inserire nuovi titoli, puoi cancellare singolarmente i contenuti che desideri passando dalla sezione “Download” dell’app Disney +.

Innanzitutto, accedi all’applicazione e poi all’apposita sezione e seleziona il titolo in questione. Tra le varie voci, ti apparirà anche “Rimuovi download”. Toccando il pulsante, il contenuto verrà subito eliminato e potrai inserirne di nuovi.