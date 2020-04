Come scaricare giochi gratis sulla PS4 con Play at Home

Play at Home, Gioca a Casa. Sony non poteva scegliere nome migliore per la sua nuova iniziativa legata al contenimento della pandemia che sta colpendo tutto il Mondo. Il modo migliore per arginare il Covid-19 è restare in casa e limitare al massimo i contatti sociali e per passare il tempo uno dei modi migliori è giocare con la console, meglio ancora se è una PS4. Con l’iniziativa Play at Home Sony regala a tutti i propri utenti la possibilità di scaricare gratis alcuni videogame per la PS4. E non si tratta di videogame di poco conto, ma di titoli che hanno fatto la storia della console.

Play at Home, però, non è l’unica iniziativa presentata da Sony. L’azienda giapponese ha pensato anche agli studi indipendenti che stanno soffrendo per questo periodo particolare e ha istituito un fondo di 10 milioni di dollari che li sosterrà nei prossimi mesi. Il lavoro degli studi indipendenti è fondamentale per il successo di una console e Sony lo sa molto bene. Ecco quali sono i titoli gratuiti da poter scaricare per la PS4.

Play at Home: i giochi gratuiti

Trasformare possibili momenti di noia in sano e puro divertimento, questo è lo scopo dell’iniziativa Play at Home. E per fare tutto ciò PlayStation offre gratuitamente “Uncharted: The Nathan Drake Collection” e “Journey”. I giochi saranno disponibili per un periodo limitato di tempo e potranno essere scaricati gratis sulla PS4 a partire dal 16 aprile fino al 6 maggio 2020.

Uncharted: The Nathan Drake Collection è una raccolta di tre titoli ideati dalla oramai celebre casa di produzione di Santa Monica Naughty Dog. Il gioco racconta le avventure di un mitico gruppo di cercatori di tesori in giro per il mondo. Journey, invece, è un videogame molto particolare e molto adatto al periodo che stiamo vivendo. Sony dichiara poi che, in linea con l’obiettivo di preservare l’accesso ad internet, sia negli USA che in Europa il download dei giochi potrebbe impiegare più tempo del solito, affidandosi alla comprensione della propria community nell’accettare questa misura atta a garantire l’accesso a tutti.

Play at Home: il fondo per i creativi

Sony è vicina ai piccoli sviluppatori indipendenti, una delle colonne portanti della community dei videogiocatori PlayStation. Piccoli studi che a causa della pandemia versano in uno stato di difficoltà economica. Per questo motivo Sony ha istituito un fondo speciale di 10 milioni di dollari per sostenere i partner di sviluppo indipendenti.