Come scaricare i video Facebook sull'iPhone

Facebook è uno dei principali social network, sia per numero di utenti che per nuovi contenuti pubblicati ogni giorno. Sul social non ci sono solo immagini e post testuali: gli utenti possono condividere anche video, di vario tipo e di differente durata. Gli utenti Facebook su iPhone hanno la possibilità di scaricare video dal social sul proprio dispositivo.

Per farlo ci sono varie opzioni da considerare. Vediamo, quindi, come fare per scaricare gratis un video da Facebook con iPhone considerando tutti i metodi a disposizione.

Scaricare video dall’app di Facebook

Al momento, l’app di Facebook per iPhone non consente di scaricare video. Per avviare il download di un video pubblicato su Facebook, quindi, bisogna ricorrere ad altre strade e, in particolare, utilizzare app o siti di esterni.

Da notare, però, che l’applicazione del social consente di “salvare” un video, ad esempio per riguardarlo successivamente. Direttamente dall’app, basta premere sui tre punti in alto a destra nel post contenente il video.

A questo punto è sufficiente premere su Salva per guardarlo dopo. In questo modo il video sarà disponibile nella lista dei video salvati, accessibile andando Menu > Elementi salvanti. È anche possibile creare raccolte di video, per organizzare al meglio questa sezione.

Scaricare video da Facebook con app e siti esterni

Un’altra opzione per scaricare video gratis da Facebook con iPhone prevede l’utilizzo di app o siti esterni. Si tratta di un’alternativa da utilizzare in modo consapevole e attento, scegliendo servizi “sicuri” e affidabili, anche verificando le recensioni online per accertarsi della qualità del servizio scelto.

Con un sito esterno

La prima cosa da fare è copiare il link del video. Per completare questo passaggio preliminare basta:

premere su Condividi sotto al post contenente il video da scaricare

sotto al post contenente il video da scaricare scegliere Copia link oppure Altre opzioni e poi premere Copia

A questo punto bisogna aprire il browser web (Safari, Chrome o qualsiasi altro browser installato, è indifferente) è accedere al sito savevideo.me. Nella barra di ricerca presente nella home page di questo sito è sufficiente copiare il link del video da scaricare da Facebook e poi avviare il download.

Con un’app

Un altro modo per scaricare video da Facebook su iPhone è rappresentato dalla possibilità di utilizzare un’app di terze parti da scaricare dall’AppStore. Una delle opzioni migliori per questo compito è Total Files (app con 4,5 stelle su 5 sulla base delle valutazioni degli utenti).

Una volta installata, è sufficiente aprire l’app e seguire questa procedura:

premere sull’icona del mappamondo in basso a destra

digitare nella barra in alto facebook.com

accedere con il proprio account alla versione web di Facebook

avviare la riproduzione del video da scaricare

premere sul tasto verde accanto alla scritta V uoi scaricare questo contenuti?

scegliere dove effettuare il download

Il video, una volta scaricato, potrà essere condiviso e/o trasferito su altri dispositivi.

Prima di scaricare i video da Facebook è necessario avere il permesso del titolare del copyright. Il download non autorizzato è in contrasto con i termini del servizio di Facebook.