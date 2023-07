Come usare più account Facebook su uno stesso browser

Fonte foto: PK Studio / Shutterstock.com

Facebook è uno dei social network più utilizzati, sia per mantenere contatti con amici e parenti che in ambito lavorativo. Può essere utile, quindi, usare più account Facebook con lo stesso browser. Si tratta di un’opzione a disposizione di tutti gli utenti del social network.

In questo modo, è possibile gestire due profili differenti (quello personale e quello lavorativo, ad esempio) senza dover cambiare account di tanto in tanto. Ecco, quindi, tutti i modelli a disposizione per usare più account Facebook on lo stesso browser.

Aprire una finestra in incognito

Per usare più account Facebook su uno stesso browser non è necessario installare programmi aggiuntivi sul PC o ricorrere a particolari estensioni del browser stesso. Il sistema più semplice, infatti, è anche quello più efficace.

Per gestire due account in contemporanea basta aprire una nuova finestra in incognito (con Chrome, ad esempio, basta premere sui tre puntini in alto a destra e poi scegliere Nuova finestra di navigazione in incognito).

A questo punto, nella finestra in incognito, sarà sufficiente accedere a Facebook ed effettuare il login con il secondo account da utilizzare sul PC. In questo modo è possibile utilizzare i due account in modo separato e in contemporanea, senza dover passare da uno all’altro ogni volta.

Questo trucco permette di utilizzare il social network in modo molto flessibile: un account può essere utilizzato per usare Facebook Marketplace mentre un altro, personale, per condividere foto da Facebook a WhatsApp. Toccherà all’utente scegliere il modo giusto di sfruttare la possibilità di usare più account Facebook su un browser web.

Usare un secondo browser

C’è un altro modo per usare più account Facebook sullo stesso computer. Basta installare un secondo browser da utilizzare per il secondo account. Anche in questo caso, i due account potranno essere gestiti in modo completamente indipendente.

Da notare, inoltre, che installando un terzo browser sarà possibile gestire un ulteriore account. Per ogni browser, naturalmente, è possibile ricorrere al “trucco” visto in precedenza e aprire una finestra in incognito per gestire ulteriori account.

Tra i principali browser web da utilizzare segnaliamo Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox e Opera. Le opzioni di buona qualità, però, sono numerose. In questo modo, gestire più account Facebook sullo stesso computer diventerà molto facile.

Passare da un account all’altro rapidamente

Gli utenti Facebook hanno la possibilità di accedere con due o più account al social network utilizzando un unico browser. In questo modo, quindi, sarà possibile passare rapidamente da un account all’altro, senza dover aprire finestre in incognito e senza dover installare un secondo browser web.

La procedura da seguire è semplice. Dopo aver effettuato il login con il primo account, infatti, basta premere sull’immagine profilo in alto a destra e poi premere Esci per effettuare il logout. Nella nuova schermata è possibile premere su Aggiungi account per aggiungere un secondo account Facebook al browser.

Completato anche questo passaggio, sarà possibile passare da un account a un altro rapidamente. Basta cliccare sull’immagine del profilo in alto a destra e scegliere Vedi tutti i profili > Cambia account e poi premere sul secondo account.

Al momento del login con entrambi gli account è necessario scegliere Memorizza la password. In questo modo, in fase di passaggio da un account e l’altro, non sarà necessario inserire ogni volta la password. Il passaggio sarà immediato.