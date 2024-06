Come scoprire se il router di casa è infettato

Ecco come fare a capire se il router di casa è stato infettato da un virus e come difendersi da questo rischio

Il router di casa è un vero e proprio computer e rappresenta la porta d’accesso a Internet per tutti i nostri dispositivi. Anche il router può essere infettato da virus, a seguito di un attacco hacker. Un router infetto compromette la sicurezza della rete domestica e richiede un pronto intervento per poter proteggere i propri dati. Ecco come fare a capire se il router di casa è stato infettato da un virus e cosa fare per mettere in sicurezza i propri dati.

Attenzione al browser

Un modo semplice per capire se il router è infetto è analizzare il comportamento del browser web. Quando un dispositivo è collegato a un router infetto, infatti, durante la navigazione potrebbero apparire finestre aperte in automatico, pubblicità indesiderata o vero proprio spam, come banner fastidiosi che proveranno a convincere l’utente a installare software di dubbia utilità e, probabilmente, dannosi per il sistema.

Controllare le impostazioni del router

Un modo semplice per controllare se un router è infetto è accedere al pannello di controllo del dispositivo, individuando l’indirizzo IP del router e poi effettuando l’accesso con i dati riportati sul router stesso (in genere il nome utente e la password sono admin/admin oppure admin/password). A questo punto, è necessario analizzare alcune impostazioni del router.

Ad esempio, è possibile consultare la sezione port forwarding, in genere raggiungibile dalla sezione Internet > Sicurezza. Il port forwarding dovrebbe essere disattivato oppure tutti i dati dovrebbero essere impostati con i parametri di default. Se ci sono parametri che sembrano inseriti manualmente, invece, l’ipotesi più probabile è quella dell’intervento di un virus, con un hacker che ha impostato il port forwarding per avere accesso al nostro dispositivo.

È utile controllare anche la sezione dei DNS per vedere se sono stati impostati nuovi DNS diversi da quelli di default. Anche questo potrebbe essere un indizio di un router infettato. Dal pannello di controllo è possibile anche verificare se ci sono dispositivi sconosciuti collegati al router stesso.

Cosa fare se il router è infetto

Nel caso in cui il router è stato infettato è necessario scollegare tutti i dispositivi dal router stesso e avviare delle scansioni antivirus per verificare se l’infezione ha colpito anche i nostro smartphone e i computer. Un’altra cosa da fare è resettare il router alle impostazioni di fabbrica, andando così a cancellare tutte le impostazioni attivate dall’utente (o da un hacker) e eliminare eventuali virus. Per reimpostare il router è sufficiente premere il tasto posizionato nella parte posteriore o laterale del dispositivo (in genere è necessario uno stuzzicadenti o una spilla per poter raggiungere il tasto).