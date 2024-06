Wi-Fi Direct, che cos'è e a cosa serve

Il Wi-Fi Direct è un sistema di connessione tra più dispositivi che non necessita dell'intermediazione di un router wireless, ecco come funziona

Fonte foto: moo photograph / Shutterstock.com

Il Wi-Fi Direct è una tecnologia sempre più diffusa e supportata da varie tipologie di dispositivi. Molti utenti, pur avendo dispositivi in grado di usare questa tecnologia, non sanno cos’è e a cosa serve il Wi-Fi Direct che, invece, è una funzionalità che potrebbe tornare utile in tantissimi contesti. Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cos’è il Wi-Fi Direct

Il Wi-Fi Direct è una tecnologia disponibile dal 2010 e consente di mettere in comunicazione due dispositivi tramite le rispettive schede di rete wireless, normalmente utilizzare per connettersi al modem router Wi-Fi e accedere a Internet. Grazie al collegamento “diretto” è possibile connettere due dispositivi senza la necessità di dover utilizzare un router come intermediario e andando a sfruttare le potenzialità del Wi-Fi che consente collegamenti più veloci rispetto al Bluetooth.

Il supporto al Wi-Fi Direct non è sempre disponibile: avere una scheda Wi-Fi e poter connettersi a un router è una condizione necessaria ma non sufficiente per per utilizzare il Wi-Fi Direct. Per verificare se il proprio dispositivo può utilizzare questa funzione è necessario consultare la scheda tecnica fornita dal produttore, verificando, quindi, le caratteristiche del dispositivo stesso.

A cosa serve il Wi-Fi Direct

Con il Wi-Fi Direct è possibile connettere due dispositivi tra loro in modo semplice e veloce. I contesti di utilizzo sono diversi: sfruttando questa tecnologia, ad esempio, è possibile trasferire contenuti da un computer a uno schermo oppure connettersi a una stampante senza fili per stampare dallo smartphone o da un computer, senza dover ricorrere a un collegamento via cavo.

Come usare il Wi-Fi Direct

Ci sono vari modi per poter utilizzare il Wi-Fi Direct. Uno dei più diffusi è la trasmissione di contenuti da un dispositivo a un televisore (o a un dongle come le Fire TV Stick), utilizzando lo standard Miracast. Il sistema è molto semplice. Basta rendere il televisore “visibile” ad altri dispositivi e attivare la funzionalità di condivisione dallo smartphone (o da qualsiasi altro dispositivo sorgente) dalle Impostazioni.

È anche possibile avviare il trasferimento di un video direttamente da un’app, come ad esempio YouTube. Questo meccanismo può essere utilizzato anche con un computer che può sostituire il televisore come dispositivo per ricevere un flusso video. Il Wi-Fi Direct è utilizzabile anche per inviare in stampa un documento a una stampante Wi-Fi.

La configurazione del servizio è legata al modello di stampante in proprio possesso ma è sempre semplice e immediata. Questa tecnologia è utilizzabile anche per condividere file. Su Android, la funzione si chiama Condivisione nelle vicinanze mentre su Windows Condivisione in prossimità. I dispositivi Apple utilizzando un sistema differente, chiamato AirDrop.