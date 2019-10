WhatsApp, come bloccare gli inviti ai gruppi

15 Ottobre 2019 - I gruppi sono uno dei servizi offerti da WhatsApp che più divide gli utenti. Sono utili perché permettono di organizzare velocemente cene, feste di compleanno oppure di restare in contatto con i propri amici anche se vivono dall’altra parte del Mondo. Dall’altro lato, però. possono diventare un vero e proprio incubo. E il motivo è abbastanza semplice: non esiste un sistema per bloccare l’invito a nuovi gruppi.

Basta che un utente abbia il nostro numero di telefono per aggiungerci a un gruppo WhatsApp in cui probabilmente conosciamo solamente poche persone. E se il gruppo è molto numeroso, probabilmente sarà anche molto rumoroso, ovvero saremo sommersi dalle notifiche di nuovi messaggi. Uscire dal gruppo potrebbe infastidire qualche nostro amico e l’unica soluzione è “zittire” il gruppo WhatsApp, in modo da non ricevere notifiche. Gli sviluppatori, però, hanno accolto le richieste degli utenti e hanno lavorato a un nuovo sistema che permette di bloccare anticipatamente qualsiasi invito a nuovi gruppi.

Il funzionamento è molto semplice: si tratta di una nuova opzione presente all’interno delle Impostazioni del proprio profilo WhatsApp e che offre diverse opzioni di scelta: sarà l’utente a decidere se voler continuare a ricevere gli inviti. Per il momento la funzionalità è presente solo nella versione beta di WhatsApp, ma se i test daranno esito positivo verrà rilasciata per tutti.

Come bloccare gli inviti ai gruppi WhatsApp

Il sistema sviluppato dagli ingegneri di WhatsApp è molto semplice. Bisogna entrare nelle Impostazioni del proprio account, premere su Account e poi su Privacy. Tra le varie voci presenti, nella versione beta è stata aggiunta anche “Gruppi”. Premendola, si aprirà una nuova scheda con tre opzioni “Tutti”, “I miei contatti” e “I miei contatti tranne”. Selezionando quest’ultima si potrà decidere chi inserire nella black list degli utenti che non vi potrà inserire in nuovi gruppi.

Questo sistema doveva essere introdotto nell’applicazione già lo scorso aprile, ma il roll out della funzionalità è andato a rilento e non è arrivato su tutti gli smartphone. Probabilmente lo staff di WhatsApp stava aspettando la “versione 2.0” prima del rilascio ufficiale.

Quando arriva il sistema per bloccare gli inviti ai gruppi WhatsApp

Come detto, la funzionalità è stata avvistata nella versione beta di WhatsApp per Android e iOS. Se i test daranno esito positivo è molto probabile che arrivi anche nella versione ufficiale.