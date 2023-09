Come sono i nuovi Smart TV Hisense Mini LED ULED

Fonte foto: Hisense

Hisense ha scelto l’IFA di Berlino, da poco conclusa, per presentare in Europa la sua nuova gamma di Smart TV di fascia alta con tecnologia Mini LED (e nome commerciale ULED). Una gamma composta da quattro modelli, disponibili in varie diagonali: il top di gamma UXQ (in foto), U8KQ, U7KQ e U6KQ.

Hisense Mini LED 2023: la tecnologia

La tecnologia Mini LED è, tra quelle disponibili per il grande pubblico a prezzi “normali“, la più evoluta tra quelle della grande famiglia LED-LCD. C’è anche la tecnologia Micro LED, che è migliore ma ha ancora prezzi elevatissimi.

Sulle nuove Smart TV ULED di Hisense i pannelli Mini LED arrivano ad una luminosià fino a 2.500 nit con i contenuti ad ampia gamma dinamica. Cioè quelli nei formati HDR10+ Adaptive, HDR10 e HLG, tutti visualizzabili sulle TV 2023 del produttore cinese.

A questi formati si aggiunge anche il Dolby Vision, che non tutti i produttori di TV rendono disponibile perché, per farlo, è necessario pagare delle royalties a Dolby Laboratories esattamente come accade per l’audio Dolby Atmos, presente sui modelli ULED 2023.

Non mancano poi le tecnologie dedicate ai videogiocatori “Pro“, come il Variable Refresh Rate (VRR), l’Auto Low Latency Mode (ALLM), l’AMD FreeSync Premium e un refresh rate massimo che può arrivare fino a 144 Hz.

Hisense Mini LED 2023: i modelli

Hisense Italia ha già ufficializzato tutti i modelli di Smart TV con tecnologia Mini LED che arriveranno a breve sul mercato, o sono già arrivati.

Il modello di punta sarà la Hisense UXQ, che sarà disponibile nelle versioni a 65 e 85 pollici. Poi ci sarà la serie U8KQ da 55, 65 e 75 pollici.

A scendere troviamo la serie U7KQ, che sarà probabilmente la più apprezzata grazie alla disponibilità di versioni da 55, 65, 75, 85 e 100 pollici. Solo due diagonali, 55 e 65 pollici, per la serie Mini LED di base Hisense U6KQ.

I prezzi dei singoli modelli varieranno in base alla diagonale scelta, ma partiranno da questo listino: