Come tenere sotto controllo il consumo dati del tuo smartphone

Tenere sotto controllo il consumo dei dati con lo smartphone è possibile: per evitare di restare senza Giga prima della fine del mese, infatti, è possibile utilizzare alcuni strumenti che consentono di monitorare, praticamente in tempo reale, l’uso della rete mobile.

In questo modo, è possibile verificare quanti GB di traffico dati si utilizzano. Ci sono vari sistemi per eseguire il monitoraggio dell’uso dei dati con il proprio smartphone, sia Android che iPhone. Vediamo tutte le opzioni disponibili.

Controllare il consumo dati con l’app dell’operatore

Una delle soluzioni più semplici per tenere sotto controllo il consumo dei Giga quando si utilizzando le reti 4G e 5G con lo smartphone, è rappresentata dall’utilizzo dell’app del proprio operatore, scaricabile gratuitamente tramite il Play Store, su dispositivi Android, oppure l’AppStore, su iPhone e iPad.

Effettuato il login con il proprio account (o la registrazione per chi non ha un account), l’app dell’operatore mostrerà il contatore dei GB utilizzati a partire dall’ultimo rinnovo dell’offerta attiva. Questo sistema permette di ottenere un’idea ben precisa in merito al traffico dati disponibile prima del prossimo rinnovo.

Tutti i principali operatori di telefonia mobile mettono a disposizione un’app ufficiale. C’è un’eccezione: Iliad non ha un’app ma per controllare il consumo dati e i Giga residui è necessario accedere all’Area Personale del sito ufficiale dell’operatore.

Controllare il consumo dati dalle Impostazioni dello smartphone

C’è un altro sistema per controllare il consumo dei dati dello smartphone. Basta accedere all’apposita sezione delle Impostazioni che monitora l’andamento giornaliero e mensile dei Giga utilizzati con la rete mobile. La procedura esatta dipende dal modello di smartphone che si sta utilizzando.

Dalle Impostazioni dello smartphone, inoltre, è sempre possibile disattivare l’uso della rete mobile o anche attivare la modalità Aereo che, oltre a disattivare la rete mobile, interrompe l’uso anche di altre funzioni di connettività dello smartphone.

Su iPhone

Su iPhone è necessario andare in Impostazioni > Cellulare e, nella nuova schermata, scorrere verso il basso fino a individuare la sezione Dati cellulare in cui vengono riepilogati i consumi. Per azzerare le statistiche e iniziare un nuovo “periodo” di monitoraggio è sufficiente premere sull’opzione “Azzera statistiche” in fondo alla pagina.

Su Android

Con uno smartphone Android, la procedura da seguire per accedere alla sezione delle Impostazioni dove monitorare il consumo di traffico dati è legata al modello. In linea generale, è possibile andare in Impostazioni > Connessioni > Utilizzo Dati oppure Impostazioni > Rete mobile > Utilizzo Dati.

La procedura esatta, come detto, dipende dal modello di smartphone Android che si sta utilizzando. Tramite la barra di ricerca posizionata nella parte alta delle Impostazioni, però, è possibile individuare facilmente la sezione per il monitoraggio del traffico dati utilizzando parole chiave come “Utilizzo dati“.

Come controllare le app e ridurre il consumo

Per controllare il consumo delle singole applicazioni, è possibile affidarsi, ancora una volta, alla sezione delle Impostazioni dello smartphone da cui è possibile gestire l’uso della rete mobile. Qui, infatti, è possibile recuperare informazioni dettagliate sull’uso della rete da parte di ogni singola app installata. In aggiunta, per gli utenti c’è la possibilità di attivare funzioni per ridurre il consumo di dati con lo smartphone.

Su iPhone

Su iPhone, ad esempio, basta andare in Impostazioni > Cellulare e scorrere verso il basso per individuare il consumo delle varie applicazioni. Andando in Opzioni dati cellulare, invece, è possibile limitare i consumi quando si utilizza la rete dati del cellulare per evitare di restare senza GB disponibili.

Su Android

Con uno smartphone Android, come evidenziato in precedenza, il percorso da seguire cambia in base al modello ma è possibile sfruttare il motore di ricerca integrato nelle Impostazioni per individuare la sezione dove monitorare il traffico dati. Qui, oltre al consumo dati generale dello smartphone, sarà possibile recuperare anche informazioni sul consumo delle singole app.

Nella maggior parte degli smartphone Android, inoltre, in questa sezione è possibile accedere a strumenti per ridurre il consumo dei dati, attivando funzioni come “Limite di utilizzo dei dati” (per impostare un limite giornaliero o mensile) e “Risparmio dati” (per ridurre il consumo, in particolare da parte delle app in background).