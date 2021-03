La mobilità sostenibile, soprattutto nel centro città, è diventata ormai una realità consolidata, grazie a servizi di sharing di biciclette e monopattini elettrici, che possono essere utilizzati da cittadini e turisti dopo aver scaricato le relative app. Bit Mobility è proprio una di queste app, collegata al servizio di sharing di monopattini elettrici, attivo nelle maggiori città italiane.

La missione di questa azienda veronese è quella di ridurre le emissioni di CO2 e il traffico cittadino, offrendo una valida alternativa alle auto. Tale alternativa è rappresentata proprio da monopattini elettrici di ultima generazione, con i quali spostarsi per le vie delle città in tutta sicurezza e con rapidità.

Il servizio di sharing di monopattini elettrici è usufruibile dai 14 anni in su. Dai 14 ai 18 anni è obbligatorio l’utilizzo di un casco di protezione, mentre dalla maggiore età è fortemente consigliato.

Come funziona Bit Mobility

Tutti gli amanti della circolazione sostenibile si chiederanno come funziona Bit Mobility. Per prima cosa è importante ricordare che l’app è disponibile sia per Android che per iOS: qualunque sia il sistema operativo del mostro smartphone, potrete scaricarla e utilizzarla senza problemi.

Per scaricarla, basta digitare "bit mobility" sulla barra di ricerca del Play Store (se avete Android) o dell’App Store (se avete iOS) e proseguire con l’istallazione. L’app vi chiederà di creare un account con la vostra email e una password da riservare specificatamente a Bit Mobility, e anche il numero di cellulare, a cui verrà inviato un codice di verifica (OTP) via sms che per concludere la procedura.

Una volta creato l’account, si aprirà Bit Mobility app e vi mostrerà la mappa con la collocazione dei monopattini elettrici. È importante fare attenzione ai colori delle zone, perché vi indicheranno dove è possibile transitare e parcheggiare e dove invece è vietato. Ecco quali sono le zone:

Zona BLU : area di copertura del servizio

: area di copertura del servizio Zona NERA : area con divieto di transito

: area con divieto di transito Zona GIALLA : area a velocità massima limitata a 6Km/h

: area a velocità massima limitata a 6Km/h Zona ARANCIONE : area a parcheggio limitato; si può parcheggiare solo all’interno dei Bit Point.

: area a parcheggio limitato; si può parcheggiare solo all’interno dei Bit Point. Zona ROSSA : area con divieto di parcheggio

: area con divieto di parcheggio Zona VIOLA: area a velocità massima limitata a 6Km/h in cui non è possibile parcheggiare

Bit mobility: tariffe

Con Bit Mobility le tariffe per utilizzare i monopattini elettrici sono alla portata di tutti. Il costo di questo servizio infatti è accessibile e tiene conto soltanto dei momenti di cui i mezzi vengono utilizzati. Scaricare l’app non ha nessun costo: potete scaricarla sul vostro smartphone e farvi un’idea di come funzioni o di quali siano le zone cittadine coperte dal servizio senza pagare nulla.

La tariffa base per ogni sblocco è di 1€, a cui si aggiungono 0,15€ per ogni minuto di corsa e 0,05€ per ogni minuto di pausa.

Oltre a queste tariffe, è possibile scegliere 4 diversi piani tariffari che servono per non dover pagare più il costo degli sblocchi:

Unblock Daily : Costa 3,99€ ed è valida per 24 ore. Consente sblocchi illimitati e in più potete usufruire di 15 minuti di corsa gratuita.

: Costa 3,99€ ed è valida per 24 ore. Consente sblocchi illimitati e in più potete usufruire di 15 minuti di corsa gratuita. Easy Bit: Costa 5€ ed è valida per 1 ora. Consente sblocchi illimitati e l’utilizzo gratuito del monopattino elettrico per 60 minuti.

Costa 5€ ed è valida per 1 ora. Consente sblocchi illimitati e l’utilizzo gratuito del monopattino elettrico per 60 minuti. Unblock Weekly : Costa 10,99€ ed è valida per 7 giorni. Consente sblocchi illimitati e in più potete usufruire di 110 minuti di corsa gratuita.

: Costa 10,99€ ed è valida per 7 giorni. Consente sblocchi illimitati e in più potete usufruire di 110 minuti di corsa gratuita. Unbitable Monthly: Costa 24,99€ ed è valida per 1 mese. Consente 2 sblocchi gratis al giorno e 60 minuti gratis al giorno. Inoltre con questa tariffa, gli sblocchi e i minuti di viaggi eccendenti dal piano saranno scontati del 50%.

Un’altra notizia utile per quanto riguarda Bit Mobility e le sue tariffe è lo sconto per il parcheggio. Se parcheggiate il monopattino elettrico in uno degli stalli (Bit Point), riceverete uno sconto del 50% sullo sblocco appena effettuato.

Come abbiamo visto, i costi dell’app Bitly Mobility non sono per nulla eccessivi, e sono pensati per spingere sempre più persone, giovani e meno giovani, a scegliere la micro-mobilità sostenibile.

Le regole per viaggiare in sicurezza con i monopattini elettrici

Per utilizzare il monopattino elettrico è indispensabile rispettare il Codice della Strada: rispettare i semafori e la segnaletica, dare la precedenza ai pedoni e rispettare i limiti di velocità. È possibile circolare nelle zone pedonali (mantenendo una velocità di 6Km/h), nelle piste ciclabili e nelle strade con limite di velocità fissato a 30Km/h.

Oltre all’utilizzo del casco (fortemente raccomandato sopra i 18 anni e obbligatorio dai 14 ai 18) è obbligatorio indossare un giubbotto catarifrangente durante le ore ad alta visibilità dal tramonto del sole fino a mezz’ora prima del suo sorgere.