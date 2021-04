La tendenza del momento per la micromobilità sono i veicoli per gli spostamenti a zero emissioni come i monopattini elettrici, dispositivi ideali per circolare in città in modo agevole ma senza inquinare. Negli ultimi anni il settore è cresciuto in maniera considerevole, con tante aziende che oggi mettono a disposizione prodotti smart per ogni fascia di prezzo, dai modelli low price fino a quelli top di gamma più esclusivi. Scopriamo quali sono i migliori monopattini elettrici e quali caratteristiche valutare durante l’acquisto.

Come scegliere quale monopattino elettrico comprare

Nella maggior parte dei centri urbani è possibile noleggiare un monopattino elettrico tramite app, una soluzione pratica ed efficiente per la sharing economy e la mobilità green. Tuttavia, per usufruire della massima libertà di movimento conviene acquistare un dispositivo nuovo, con la possibilità di trovare tantissime proposte interessanti adatte ad ogni esigenza. In questo caso bisogna analizzare con attenzione una serie di caratteristiche e funzionalità, tenendo conto anche le restrizioni legate alle normative di legge, per essere in grado di scegliere il monopattino elettrico giusto in modo consapevole.

Un aspetto importante riguarda la posizione del motore, a seconda della quale il comportamento stradale sarà diverso, con i dispositivi più stabili e sicuri che propongono il propulsore elettrico situato nella zona posteriore o centrale. Il limite per la potenza è di 500 Watt, mentre modelli meno potenti possono andare bene per piccoli spostamenti in tratti pianeggianti, per persone con un peso corporeo non superiore a 80 Kg. La batteria è un elemento fondamentale, per assicurare una buona autonomia e uno spunto ottimale.

I monopattini elettrici con batteria rimovibile sono i più apprezzati, in quanto consentono di toglierla e ricaricarla comodamente a casa o a lavoro, ad ogni modo è necessario verificare la capacità della batteria, l’autonomia massima che può fornire e le modalità di ricarica, preferendo dispositivi con supporto per la ricarica rapida. Il peso non deve essere eccessivo, per trasportare facilmente il monopattino anche per le scale se necessario, con modelli più leggeri intorno ai 10-15 Kg e veicoli più pesanti che possono arrivare a 20-30 Kg.

Da non sottovalutare è la portata massima del monopattino elettrico, da valutare in base al proprio peso corporeo e alle prestazioni che si vogliono ottenere. Per la sicurezza è fondamentale la presenza dei freni a disco, mentre le ruote migliori sono quelle tubeless e con camera d’aria, in grado di assicurare un elevato comfort di marcia e una buona aderenza stradale. Infine bisogna considerare le funzionalità smart, come display LCD per le informazioni sul consumo di energia e la velocità, porte USB per la ricarica dei dispositivi elettronici e la connettività Bluetooth, per collegare lo smartphone con il computer del monopattino in modalità wireless.

Normativa monopattini elettriche: cosa bisogna sapere?

La circolazione dei monopattini elettrici è vincolata alla Legge n. 8 del 28/02/2020, una norma sperimentale che sarà valida fino al 27 luglio 2022 e disciplina anche l’utilizzo di segway, monowheel e hoverboard. In particolare, si possono portare monopattini a propulsione elettrica con potenza fino a 500 Watt (0,50 kW), senza sedili con guida in piedi e velocità autolimitata a 25 Km/h. Inoltre, deve essere presente un limitatore a 6 Km/h, velocità massima consentita quando si passa nelle zone pedonali.

Secondo quanto indicato dal Ministero dell’Interno, i monopattini elettrici devono essere certificati con la marcatura europea CE, oltre ad avere un avvisatore acustico per segnalare la presenza ed evitare eventuali scontri. Allo stesso tempo, questi veicoli per la micromobilità devono essere dotati di sistema di illuminazione, obbligatorio per circolare dopo mezz’ora dal tramonto, durante la notte e anche di giorno in occasione di condizioni atmosferiche che riducono la visibilità. Le luci devono essere gialle o bianche davanti, mentre dietro sono necessari catadiottri rossi o luci riflettenti della stessa tonalità cromatica.

I migliori monopattini elettrici economici sotto 300 euro

Chi desidera spendere poco può scegliere un dispositivo low price per la micromobilità urbana, acquistando un modello funzionale e semplice da usare per spostarsi in città senza inquinare. Ecco i migliori monopattini elettrici economici in commercio.

Lexgo R8 Lite

Un ottimo monopattino elettrico economico è il Lexgo R8 Lite, utilizzabile sia nella modalità meccanica sia con in quella assistita. Il dispositivo è equipaggiato con un motore elettrico da 250 Watt, il quale insieme al supporto della batteria da 5 Ah assicura fino a 15 chilometri di autonomia e una velocità massima di 22 Km/h. Si tratta di un monopattino adatto per i piccoli spostamenti in città, dispone di una luce anteriore, una struttura pieghevole e tre velocità diverse da impostare. Il peso è di appena 13 Kg, con una portata fino a 100 Kg, display a LED e pneumatici antiforatura.

Caratteristiche principali

Potenza 250 Watt

Batteria da 5 Ah

Display LED

Portata fino a 100 Kg

Autonomia fino a 15 Km

Peso 13 Kg

Kugoo S1

Il monopattino elettrico Kugoo S1 è un mezzo ideale per la mobilità urbana, infatti è un modello portatile facile da usare e veloce da ricaricare. È alimentato da un motore elettrico da 350 Watt, con batteria agli ioni di litio da 36 V e 6 Ah, per una velocità massima di 30 Km/h e possibilità di impostare il limite di legge a 25 Km/h. L’autonomia fino a 30 chilometri offre una buona durata per gli spostamenti in città, con ruote da 8 pollici, un peso di appena 11 Kg, display LCD integrato, con luce anteriore e posteriore rossa per la guida notturna.

Caratteristiche principali

Potenza 350 Watt

Batteria da 6 Ah

Display LCD

Portata fino a 120 Kg

Autonomia fino a 30 Km

Peso 11 Kg

Hoverboards E1

Un dispositivo adatto a chi ha bisogno di prestazioni superiori è l’Hoverboards E1, un monopattino elettrico con ruote da 8 pollici, motore da 350 Watt e batteria da 7,5 Ah. Questo modello è leggero e versatile, con design pieghevole per trasportarlo facilmente senza troppa fatica, pneumatici pieni contro le forature e pedana antiscivolo. Viene proposto in bianco, nero e grigio, con display LCD per visualizzare le informazioni sullo stato di carico, velocità massima fino a 30 Km/h e garanzia ufficiale di 12 mesi.

Caratteristiche principali

Potenza 350 Watt

Batteria da 7,5 Ah

Display LCD

Struttura pieghevole

Portata fino a 100 Kg

Autonomia fino a 15 Km

Peso 14 Kg

I migliori monopattini elettrici qualità-prezzo

Con un budget più alto è possibile usufruire di un’ampia scelta di modelli, con la possibilità di scegliere dispositivi innovativi dotati di funzionalità evolute e prestazioni più elevate. Vediamo quali sono i migliori monopattini elettrici per qualità-prezzo da acquistare.

Ninebot ES1 by Segway

Tra i monopattini elettrici migliori c’è il modello proposto da Ninebot by Segway, il dispositivo ES1 dotato di luci a LED anteriori e posteriori, connettività Bluetooth per il collegamento dello smartphone e display LCD a LED. Il device è equipaggiato con freni elettrici per la ruota davanti e sistema antibloccaggio, mentre dietro c’è un freno meccanico tradizionale. Il motore da 250 Watt assicura buone prestazioni, abbinato a una batteria da 187 Wh capace di garantire una velocità massima di 20 Km/h.

Caratteristiche principali

Potenza 250 Watt

Batteria da 187 Wh

Display LCD

Luci a LED

Connettività Bluetooth

Autonomia fino a 20 Km

Peso 11,3 Kg

Ducati Pro 1 Evo

Considerato da molti come il miglior monopattino elettrico sul mercato per qualità-prezzo, il Ducati Pro 1 Evo è un dispositivo Made in Italy dotato di motore brushless da 350 Watt. Le prestazioni sono ottimali per le percorrenze urbane, con un’autonomia fino a 25 chilometri e una velocità massima di 25 Km/h, con sistema di impostazione del limite a 6 Km/h per le zone pedonali e modalità Eco a 20 Km/h per il risparmio energetico. Questo monopattino presenta funzionalità smart come il Bluetooth e il display LED, con app dedicata per la connettività con i device mobili, freno elettrico sia davanti che dietro e luci a LED per la visibilità notturna.

Caratteristiche principali

Potenza 350 Watt

Batteria da 280 Wh

Display LCD

Luci a LED

Pneumatici da 8,5" con camera d’aria

Connettività Bluetooth

Autonomia fino a 25 Km

Peso 11,3 Kg

Urbetter M4 Pro

Il miglior monopattino elettrico con ruote grandi è l’Urbetter M4 Pro, un modello top di gamma con peso di 23 Kg e in grado di offrire una velocità massima di 45 Km/h, con la possibilità di impostare velocità intermedie di 15 e 30 Km/h. La portata può arrivare a 150 Kg, mantenendo comunque buone prestazioni, con batteria da 16 Ah e motore elettrico da 500 Watt che fornisce un’autonomia fino a 65 chilometri. Le ruote sono da 10 pollici e offrono un buon grip anche nel fuoristrada, con design moderno, ammortizzatori in acciaio ad alte performance e struttura pieghevole.

Caratteristiche principali

Potenza 500 Watt

Batteria da 48 V 16 Ah

Portata fino a 150 Kg

Pneumatici da 10 pollici

Velocità massima di 45 Km/h

Autonomia fino a 65 Km

Peso 23 Kg

Xiaomi monopattino: modelli migliori da acquistare

I monopattini elettrici Xiaomi sono tra i modelli più apprezzati nel settore, per questo motivo abbiamo dedicato una sezione a parte a questi dispositivi smart di nuova generazione, caratterizzati da funzionalità smart e un motori ad alta efficienza. Ecco quali sono le migliori proposte del brand cinese.

Xiaomi Mi Essential

Il modello entry level dell’azienda del Dragone è lo Xiaomi Mi Essential, un monopattino elettrico minimalista con un elevato rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo pesa soltanto 12 Kg, può funzionare per 20 chilometri con una ricarica e arrivare a una velocità fino a 25 Km/h, con una portata massima di 100 Kg, ruote da 8,5 pollici e doppi freni anteriori e posteriori. C’è anche un display LCD integrato nel manubrio, con pedana antislittamento e sistema ammortizzante.

Caratteristiche principali

Potenza 250 Watt

Batteria da 183 Wh

Portata fino a 100 Kg

Pneumatici da 8,5 pollici

Velocità massima di 25 Km/h

Autonomia fino a 20 Km

Peso 12 Kg

Xiaomi Mi 1S

Tra i monopattini elettrici migliori di Xiaomi c’è il Mi 1S, un modello bilanciato proposto con un prezzo competitivo e un design moderno e accattivante. Le prestazioni sono superiori rispetto alla versione Essential, infatti può percorrere fino a 30 chilometri con una ricarica e raggiungere una velocità di 25 Km/h, con un peso della struttura di appena 12,5 Kg e una portata massima di 100 Kg. Le ruote sono quelle classiche da 8,5 pollici, con doppio sistema frenante e connettività Bluetooth per lo smartphone.

Caratteristiche principali

Potenza 250 Watt

Batteria da 275 Wh

Portata fino a 100 Kg

Pneumatici da 8,5 pollici

Connettività Bluetooth

Velocità massima di 25 Km/h

Autonomia fino a 30 Km

Peso 12,5 Kg

Xiaomi Mi Pro 2

Il best buy del marchio cinese è lo Xiaomi Mi Pro 2, un monopattino elettrico con motore da 300 Watt, batteria ad alta capacità da 474 Wh e velocità massima fino a 25 Km/h. Con un’autonomia fino a 45 chilometri è adatto anche agli spostamenti più lunghi, inoltre può affrontare una pendenza massima del 20%, mentre il Mi 1S del 14% e l’Essential non superiore al 10%. Il peso non è eccessivo, con 14,2 Kg e una portata sempre di 100 Kg, c’è un display integrato con tutte le informazioni più importanti, ruote ammortizzate da 8,5 pollici e luce anteriore a LED per la guida notturna.

Caratteristiche principali