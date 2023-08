Come usare WhatsApp senza SIM

Fonte foto: Antonio Salaverry / Shutterstock.com

Quando si installa WhatsApp sullo smartphone, al primo accesso, l’applicazione richiede la scelta della lingua e, subito dopo, l’inserimento di un numero di telefono. Si tratta di un passaggio obbligato che impone all’utente l’utilizzo di una SIM per completare la registrazione.

Ci sono, però, delle soluzioni alternative che consentono di usare WhatsApp senza SIM. L’app mette a disposizione dei suoi utenti la funzione multi-dispositivo che consente di usare WhatsApp su più dispositivi (smartphone, tablet, computer) utilizzando un dispositivo principale e una sola SIM.

Per gli utenti che vogliono usare WhatsApp anche senza avere una SIM, inoltre, ci sono ulteriori opzioni. Vediamo tutte le soluzioni disponibili per poter accedere e utilizzare la popolare applicazione di messaggistica anche senza avere una SIM e un numero di cellulare a disposizione.

Usare WhatsApp con un vecchio numero

Partiamo da una soluzione semplice e alla portata di tutti: per usare WhatsApp non è necessario utilizzare il proprio numero di telefono e, quindi, la SIM inserita nello smartphone. Per completare la registrazione all’app, infatti, basta utilizzare qualsiasi numero di cellulare in grado di ricevere il codice di accesso via SMS. Di conseguenza, è possibile usare WhatsApp registrandosi con un vecchio numero e, quindi, utilizzando una SIM che non si usa più o anche una SIM secondaria.

Usare WhatsApp con un numero temporaneo

Un altro metodo per accedere a WhatsApp è ricorrere a un numero temporaneo. Esistono, infatti, diversi servizi in rete che consentono di attivare un numero temporaneo da utilizzare anche solo per la registrazione a WhatsApp. Si tratta di un’alternativa da tenere in considerazione.

In questo caso, però, le controindicazioni sono molteplici. Il numero temporaneo non sarà mai controllabile completamente e, in futuro, potrebbe essere utilizzato da un altro utente. Il numero resterà il riferimento per “farsi trovare” su WhatsApp anche quando non sarà più utilizzabile.

Utilizzare la funzione multi-dispositivo di WhatsApp

Una delle principali funzionalità di WhatsApp è la funzione multi-dispositivo che consente di usare il proprio account WhatsApp (quello utilizzato sullo smartphone) anche su tablet, computer e altri dispositivi, tramite app o via browser web.

Per chiarire il funzionamento, ipotizziamo di voler usare WhatsApp sul PC Windows. Per sfruttare la funzione multi-dispositivo è possibile accedere a WhatsApp Web oppure scaricare l’app WhatsApp per Desktop dal Microsoft Store.

Al primo accesso, bisognerà effettuare un’autenticazione tramite QR Code: basta aprire l’app di WhatsApp sullo smartphone e accedere alle Impostazioni (in Android bisogna prima premere sull’icona con i tre punti in alto) e poi scegliere Dispositivi collegati, seguendo la procedura a schermo.

Usare WhatsApp con un tablet senza SIM

Grazie alla funzione multi-dispositivo, è possibile accedere a WhatsApp su tablet anche senza SIM. Si tratta di un sistema molto semplice: su Android e sui tablet Windows è possibile scaricare l’app di WhatsApp.

A questo punto, bisogna accedere seguendo la procedura guidata che richiede l’autenticazione con il proprio smartphone su cui si usa WhatsApp tramite un sistema che sfrutta un QR Code, sistema che consente, ad esempio, anche di condividere la password del WiFi e di accedere rapidamente a siti web.

Per usare WhatsApp su iPad, invece, è possibile ricorrere alla versione web di WhatsApp, eseguendo la stessa registrazione tramite la funzione multi-dispositivo.

Accedere a WhatsApp Web

WhatsApp Web è il sistema più semplice per accedere a WhatsApp da qualsiasi dispositivo dotato di un browser web anche senza vere una SIM. Anche in questo caso è necessario sfruttare la funzione multi-dispositivo e l’autenticazione via QR Code con il proprio smartphone. Basta un qualsiasi browser web per accedere al servizio di messaggistica: l’accesso avviene tramite il sito web.whatsapp.com.