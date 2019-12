Mediaset Play è il servizio streaming gratuito di Mediaset per seguire tutti i canali TV ‘classici’ del gruppo e accedere a contenuti on demand, scegliendo nel catalogo fra le varie categorie a disposizione: fiction, film, cartoni animati, serie TV etc. Per accedere a Mediaset Play è necessaria una connessione internet e uno dei seguenti dispositivi abilitati:

PC e Mac, attraverso il sito mediasetplay.it;

smartphone / Tablet Android / iPhone / iPad, scaricando l’app gratuita Mediaset Play compatibile con Chromecast e AirPlay;

Smart TV e Decoder con l’applicazione sui canali Mediaset del Digitale Terrestre o Tivù Sat.

I 4 passaggi per il corretto funzionamento di Mediaset Play

Per riuscire ad utilizzare tutte le funzioni dell’app Mediaset Play su TV ed evitare possibili problematiche di carattere tecnico, dovrai seguire alcune semplici istruzioni:

per prima cosa verifica che il modello della tua TV (o decoder) sia tra quelli compatibili ed abilitati. Per farlo puoi consultare la lista sulla pagina dei dispositivi abilitati laddove nell’elenco di marche e modelli, sempre in aggiornamento, sono specificate anche le funzionalità a disposizione;

connetti la tua TV ad internet;

metti su un qualsiasi canale TV Mediaset e attendi qualche secondo, poi premi il tasto “Freccia su” del tuo telecomando;

una volta entrato in Mediaset Play, muoviti nell’app con le frecce sinistra, destra, su e giù e usa il tasto ok del telecomando per confermare la scelta. Potrai così scegliere dal catalogo on demand il programma che vuoi vedere, cliccando su “Restart” potrai vedere dall’inizio un programma in onda live, o ancora partecipare al televoto dei reality più seguiti.

Nota Bene: è possibile usare il proprio account Mediaset.it per fare login all’app Mediaset Play su Smart TV Samsung e sulle altre marche e modelli abilitati. Il login è molto semplice e si effettua da “Impostazioni”, selezionando il tasto “Login”. Dovrai quindi andare sul sito mediaseti.it/accedi dal tuo smartphone, tablet o pc e inserire il codice che compare sulla TV. Il vantaggio di loggarsi con un unico account è quello di non dover inserire ogni volta nome utente e password, potendo vedere su ogni device – pc, smartphone, tablet, TV – e senza limitazioni, i propri programmi preferiti e con le medesime impostazioni.

Attenzione però. L’app Mediaset Play non è disponibile tra le app dei televisori insieme a Netflix, Youtube e le altre, ma è accessibile solo direttamente dai canali TV di Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4 e gli altri) premendo il tasto “Freccia su” della TV.

Cosa fare se Mediaset Play Smart TV non funziona

Se, dopo aver seguito le istruzioni sopra riportate, Mediaset Play non funzionasse ancora, dovrai effettuare alcune verifiche ulteriori e mettere in atto delle procedure pratiche. Questi sono alcuni suggerimenti di ‘prima emergenza’ quando l’app Mediaset Play non funziona sulla Smart TV: