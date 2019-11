Come vedere Atalanta - Manchester City in TV e streaming

6 Novembre 2019 - Il debutto in Champions League dell’Atalanta è stato un vero e proprio incubo: tre sconfitte nelle prime tre partite e 11 gol subiti. La qualificazione è praticamente svanita, ma questo girone di ritorno può essere utilizzato per conquistare i primi punti della competizione. Atalanta – Manchester City è un’esclusiva di Sky e la partita può essere vista in TV sui canali SkySport Uno e SkySport 252.

La partita di questa sera per l’Atalanta è quasi proibitiva. La squadra di Gasperini deve affrontare una delle formazioni favorite per la vittoria finale e che l’ha battuta per 5-1 solamente due settimane fa. I bergamaschi, però, possono mettere in difficoltà il City di Guardiola, soprattutto se scenderanno in campo concentrati e giocando con grande intensità. L’Atalanta deve fare ancora a meno di Zapata e in attacco si affiderà a Gomez affiancato da Ilicic e Muriel. Anche Malinovski si candida per avere una maglia da titolare. Il City arriva a Milano (l’Atalanta gioca le partita in casa della Champions League a San Siro) con la tranquillità di aver conquistato nove punti e di avere la qualificazione in tasca.

A che ora gioca Atalanta – Manchester City

Atalanta – Manchester City si gioca alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano.

Le probabili formazioni di Atalanta – Manchester City

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomini, Kjaer, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel. Allenatore: Gasperini.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy; Gundogan, Silva, De Bruyne; Bernardo Silva, Sterling, Gabriel Jesus.

Dove vedere Atalanta – Manchester City in TV

Atalanta – Manchester City è un’esclusiva Sky che trasmetterà la partita in diretta in TV. Per guardare Atalanta – Manchester City in televisione bisogna sintonizzarsi sui canali SkySport Uno o SkySport 252.

Come guardare Atalanta – Manchester City in streaming

Per i tifosi della Dea e per tutti gli appassionati che vogliono seguire la partita è disponibile lo streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati a Sky ed essere iscritti sulla piattaforma.

Per vedere Atalanta – Manchester City in diretta streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una scheda nella quale selezionare SkySport Uno o SkySport 252 e premere sul tasto “Play”. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Atalanta – Manchester City.