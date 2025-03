Come vedere Atletico Madrid - Real Madrid in TV e in streaming gratis

Queta sera alle ore 21:00 l'Atletico Madrid affronta il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League 2024-2025. Ecco come vedere il match in TV e streaming.

Fonte foto: fifg/123RF.com

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti per continuare il sogno di vincere la sedicesima Champions League, la sesta negli ultimi dieci anni; l’Atletico Madrid di Diego Simeone per eliminare gli “odiati” cugini e riuscire ad arrivare fino in fondo. Atletico Madrid e Real Madrid si affrontano in una delle partite più belle di questi ottavi di Champions League 2024-2025. I blancos partono con il vantaggio di 2-1 conquistato tra le mura amiche del Santiago Bernabeu, mentre l’Atletico tenta la rimonta sfruttando l’onda d’urto dell’Estadio Metropolitano. Il Real parte con i favori del pronostico, ma non deve dare nulla per scontato: all’Atletico basta un solo gol di vantaggio per portare il match ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Una sfida che si combatte anche in campionato con le due squadre separate da pochissimi punti e in piena lotta per il titolo.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera, anche Atletico Madrid – Real Madrid è un'esclusiva Prime Video ed è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma. Puoi guardare la partita in TV o in streaming utilizzando l'apposita app.

Atletico Madrid – Real Madrid: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Atletico Madrid – Real Madrid è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 12 marzo. Si gioca allo Estadio Metropolitano della capitale spagnola.

Come vedere in TV Atletico Madrid – Real Madrid

Per la capitale spagnola è semplicemente la partita dell'anno. E gli appassionati italiani la possono seguire in TV su Amazon Prime Video. L'app della piattaforma è disponibile oramai di default su qualsiasi smart TV e per guardare il match basta semplicemente lanciarla, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato alla partita. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming.

Il collegamento con lo studio pre-partita comincerà alle ore 20:00 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Cristiana Girelli e Fernando Llorente. Il commento del match è affidato al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare in streaming Atletico Madrid – Real Madrid

Se non potete essere in casa, non vi dovete preoccupare: Atletico Madrid – Real Madrid è disponibile anche in streaming sull'app di Prime Video. Basta avere un buona rete dati e l'applicazione installata sullo smartphone o sul tablet. Per seguire il match in streaming basta semplicemente aprire l'app, cliccare sul banner e avviare la diretta.

Se non siete ancora abbonati a Prime Video, potete sfruttare la prova gratuita di 30 giorni riservata a tutti i nuovi iscritti. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Oltre alla partita di Champions League, hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma: film, serie TV in esclusiva, documentari e anche programmi per i più piccoli.

