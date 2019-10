Come vedere Brescia - Inter in TV e in streaming su Sky o Dazn

28 Ottobre 2019 - Brescia – Inter è una delle partite più interessanti della decima giornata di Serie A 2019 – 2020: da un lato una delle sorprese di questo inizio di stagione, dall’altro una squadra attrezzata per vincere lo Scudetto e che è a un solo punto dal primo posto in classifica occupato dalla Juventus. La partita viene trasmessa da Sky: per vedere in TV Brescia – Inter bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Serie A. Disponibile lo streaming su SkyGo.

L’Inter è reduce dal pareggio casalingo contro il Parma, una partita dove i neroazzurri hanno creato molto, ma non sono riusciti a finalizzare le occasioni da gol. Da rivedere anche la fase difensiva che non ha retto l’urto offensivo del Parma in contropiede. Conte si è lamentato di avere gli uomini contati e contro il Brescia schiererà la stessa formazione scesa in campo contro il Parma: 3-5-2 con a centrocampo Gagliardini-Brozovic-Barella. In attacco fiducia ancora a Lautaro Martinez e Lukaku. Il Brescia di Corini schiera la formazione tipo: 4-3-1-2 con Spalek ad agire dietro le due punte Donnarumma- Balotelli.

A che ora gioca Brescia – Inter

Il calcio d’inizio di Brescia – Inter è fissato alle ore 21:00. Si gioca allo stadio Rigamonti di Brescia.

Le probabili formazioni di Brescia – Inter

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Dove vedere in TV Brescia – Inter

Brescia – Inter è un’esclusiva Sky. La partita verrà trasmessa sul canale SkySport Serie A, numero 202 della piattaforma satellitare. Gli abbonati a Now TV potranno vedere il match in TV utilizzando un televisore intelligente oppure collegando un box TV.

Come guardare in streaming Brescia – Inter su SkyGo

Disponibile anche lo streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky ed essere iscritti al servizio. L’applicazione di SkyGo è disponibile gratis sul Google Play Store e App Store.

Per vedere Brescia – Inter in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una pagina dalla quale selezionare SkySport Serie A e premere sull’icona Play. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming della partita. Brescia – Inter può essere guardata in streaming anche su Now TV.

Chi non ha un abbonamento a uno dei servizi ad abbonamento, può seguire la diretta testuale di Brescia – Inter su Virgilio Sport