Come vedere la Champions League su Sky e Now TV

Fonte foto: kovop58/123RF.com

Per vedere in TV la Champions League 2023 – 2024 Sky e NowTV sono le emittenti di riferimento. Anche per questa edizione della principale competizione europea di calcio, Sky ha acquisito i diritti TV e ha l’esclusiva sulla maggior parte dei match: 121 su 137. Sono escluse solamente le 16 partite del mercoledì sera trasmesse da Amazon Prime Video. Rispetto alla piattaforma video di Jeff Bezos, Sky trasmette anche la finale e la maggior parte delle partite delle quattro italiane presenti ai gironi: Inter (finalista lo scorso anno), Milan, Napoli e Lazio (per un approfondimento sui gironi e sul calendario delle italiane vi rimandiamo a questo articolo).

Le 121 partite sono disponibili sia sulla piattaforma satellitare (con l’obbligo di sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Sky TV + Sky Sport) sia su NowTV, il servizio on demand accessibile da qualsiasi dispositivo mobile e che trasmette la maggior parte dei contenuti disponibili su Sky. Tra questi c’è anche la Champions League: basta avere l’abbonamento al “Pass Sport” per poter vedere tutti i match e avere l’accesso anche a tantissimi altri contenuti sportivi in esclusiva, tra cui Serie A, Serie B, Formula 1, MotoGP, NBA, il meglio del tennis internazionale e anche l’Eurolega di basket. Per tutti coloro che sottoscrivono l’abbonamento al “Pass Sport” in questi giorni c’è una promo esclusiva: l’abbonamento annuale scontato del 33%, paghi solamente 9,99€ al mese invece di 14,99€. Per abbonarti adesso basta cliccare sul link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Quali partite trasmette Sky e NowT

Un totale di 121 partite su 137. Questo il numero di match trasmessi sui canali di Sky e di NowTV. Praticamente tutte le partite del martedì e la gran parte dei match del mercoledì, escluso quello in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. La maggior partite delle squadre italiane, quindi, sono disponibili sui canali Sky. Tra i match in esclusiva su Sky troviamo anche la gran parte delle partite degli ottavi, dei quarti e la finale, nella speranza di rivedere anche quest’anno un’italiana.

Quanto costa NowTV e quale abbonamento fare per vedere la Champions League

In un’analisi costi-benefici NowTV è la soluzione migliore per chi vuole guardare tutte le partite della Champions League senza spendere uno sproposito. Il servizio on demand di Sky propone un abbonamento denominato “Pass Sport” al costo mensile di 14,99€ (con obbligo di permanenza per 12 mesi). In questi giorni, però, è attiva una promo da cogliere al volo: il prezzo dell’abbonamento mensile scende a 9,99€, con uno sconto di ben il 33% (è come avere quattro mesi in regalo). Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Come vedere la Champions in TV su Sky

Sky è il regno di coloro che vogliono vedere la Champions in TV. Bisogna avere l’abbonamento al pacchetto “Sky TV + Sky Sport” per poter accedere a tutti i contenuti legati alla massima competizione europea. Quali sono i canali dedicati alla Champions? Il big match della serata (solitamente uno di quelli dove in campo c’è un’italiana) viene tramesso sul canale 201, mentre tutto il resto è disponibile dai canali 251 in avanti. Sky offre anche una diretta Champions, con collegamenti rapidi da tutti i campi collegati, in modo da avere una panoramica a 360 gradi.

Come vedere la Champions su NowTV

NowTV è accessibile da qualsiasi dispositivo mobile: smartphone, smart TV, tablet e computer. L’app di NowTV è disponibile sia sul Google Play Store sia sull’App Store ed è compatibile con tutte le più recenti versioni dei sistemi operativi Android e iOS. Per poter guardare la Champions 2023 – 2024 su NowTV, come già detto, bisogna sottoscrivere un abbonamento al pacchetto “Pass Sport”, scontato del 33% in questi giorni. Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali e con un abbonamento attivo, potete scegliere cosa vedere: la partita della tua squadra del cuore o il meglio della serata di Champions League.

Cosa guardare su NowTV

L’abbonamento al pacchetto “Pass Sport” dà accesso a tutti i contenuti sportivi disponibili in esclusiva su Sky. Quindi, non solo Champions League, ma tantissimo altro, a partire dalle altre due Coppe Europee: Europa League e Conference League (protagoniste Roma, Atalanta e FIorentina). Per gli appassionati di basket c’è l’NBA (la Regular Season ricomincia alla fine di ottobre) e l’Eurolega, il principale torneo europeo dedicato alle squadre di club, una sorta di Champions League. Ma non finisce qui: le ultime gare della Formula 1, della MotoGP (con il nostro Pecco Bagnaia in testa alla classifica mondiale), il meglio del tennis internazionale (compresa la Coppa Davis e gli ultimi tornei Masters 1000), il mondiale di rugby e molto altro. Cosa stai aspettando? Abbonati adesso a un prezzo speciale.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%