Come vedere DAZN

25 Gennaio 2020 - Attiva in Italia dall’estate del 2018, DAZN è una piattaforma di video streaming online dedicata esclusivamente allo sport. Lo sbarco in Italia è coinciso con l’acquisto in esclusiva di una parte dei diritti televisivi della Serie A di calcio per il triennio 2018 – 2021. Su DAZN vengono trasmesse tre partite per ogni giornata di campionato: solitamente sono il posticipo del sabato sera alle 20:45, la partita del pranzo della domenica alle 12:30 e uno dei match che si disputa la domenica alle 15:00.

DAZN ha un funzionamento molto simile a Netflix: per poter vedere i contenuti è necessario pagare un abbonamento mensile di 9,99 euro, avere una connessione abbastanza stabile e utilizzare uno dei dispositivi compatibili con la piattaforma. Per poter vedere DAZN è possibile utilizzare uno smart TV, il computer, la console, il tablet oppure lo smartphone. Uno dei vantaggi di DAZN è proprio la possibilità di vederlo in ogni istante da qualsiasi dispositivo. Anche i problemi iniziali che avevano colpito il servizio (streaming delle partite che si bloccava, impossibilità nell’avviare la diretta della partita) sono stati prontamente risolti e ora la piattaforma garantisce un livello di qualità piuttosto elevato.

Cosa vedere su DAZN

L’offerta di DAZN è molto ricca e varia. Con il passare dei mesi il catalogo si è arricchito di nuove esclusive e canali disponibili in streaming.

Oltre alle tre partite per ogni giornata di campionato della Serie A, DAZN trasmette tutta la Serie B, la Ligue 1, la Liga spagnola e la Coppa di Lega inglese. L’offerta di contenuti di è arricchita anche con i migliori incontri di boxe dell’anno, MMA, la NFL (la lega statunitense di football americano), Champions League di pallavolo, rugby e freccette. Inoltre, DAZN manda in onda anche la MotoGP, la Moto 2 e la Moto 3 nel 2020 e nel 2021.

Sulla piattaforma sono stati aggiunti anche i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 (Australian Open, US Open, Roland Garros, sci alpino, tutte le principali gare di ciclismo), Milan TV e Inter TV.

Durante la settimana vengono pubblicati anche approfondimenti sulla giornata di campionato, speciali e le interviste di Diletta Leotta ai protagonisti della Serie A.

Quanto costa DAZN

L’abbonamento a DAZN costa 9,99 euro al mese e permette la visione di tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, anche On Demand. Per i clienti Sky che hanno aderito alla partnership tra l’emittente satellitare e la piattaforma di streaming, il costo dell’abbonamento di DAZN è compreso in quello di Sky. Per chi è cliente Sky da più di 3 anni l’abbonamento di DAZN è gratis, mentre chi non rispetta questo requisito, ma ha il pacchetto Sky Calcio attivo, il costo è di 7,99 euro.

Come vedere DAZN sul TV

Il modo migliore per guardare DAZN è utilizzare lo schermo del proprio televisore. L’app della piattaforma di streaming non è, però, compatibile con tutti i modelli di smart TV, ma solamente con:

LG Web OS TV (modelli dal 2015 al 2019)

Samsung Tizen TV (modelli dal 2015 al 2019)

Sony Android TV

Hisense Smart TV (modelli 2018)

Panasonic Smart TV

smart TV con Android TV installato di default.

Se il proprio TV non è presente in questa lista, ci sono altri modi per vedere DAZN sul televisore. La più semplice è utilizzare il PC collegando alla presa HDMI oppure la console (sullo store online della Xbox e della PS4 è disponibile l’app di DAZN). In alternativa si può collegare al TV la Google Chromecast, l’Amazon Fire TV Stick oppure il Tim Box.

Infine, anche gli utenti Sky possono facilmente guardare DAZN sul TV sfruttando il decoder satellitare. Sul canale 209 è stato aggiunto DAZN 1 che trasmette il meglio della programmazione della piattaforma streaming. L’app DAZN è disponibile anche sul decoder Sky Q Platinum e Sky Q Black.

Gli utenti Apple TV (solo nei dispositivi di quarta generazioni o successivi) possono installare l’app DAZN per vedere la Serie A sul proprio televisore, altrimenti possono usare la funziona AirPlay.

Come vedere DAZN dal PC

Come tutte le piattaforme di video streaming, DAZN è disponibile anche su PC. Basta utilizzare uno dei browser installati sul PC (Safari, Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer), inserire la URL del sito di DAZN e le credenziali del proprio profilo.

Come vedere DAZN dallo smartphone

Semplice, facile e veloce. Guardare DAZN in streaming dallo smartphone è un gioco da ragazzi: basta installare l’applicazione disponibile gratis sul Google Play Store e App Store, inserire le proprie credenziali e scegliere il contenuto che si vuole guardare. Per non avere problemi durante lo streaming è necessario avere una buona connessione in 4G.