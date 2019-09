Come vedere Dinamo Zagabria - Atalanta in TV e diretta streaming

18 Settembre 2019 - Una serata storica per i tifosi bergamaschi: l’Atalanta fa il suo debutto in Champions League. Per la prima volta l’Atalanta partecipa alla massima competizione europea, grazie al terzo posto conquistato lo scorso anno in Campionato. La squadra allenata da Gasperini si gioca le sue chance per qualificarsi agli ottavi: il girone non è proibitivo. Togliendo il Manchester City di Guardiola, le altre due squadre (Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria) sono sulla carta alla portata dei neroazzurri.

Il debutto è questa sera contro i croati della Dinamo Zagabria. L’Atalanta giocherà fuori casa e questo rendo il risultato imprevedibile: una vittoria porterebbe grande entusiasmo a tutto l’ambiente. Per la prima partita nella Champions League 2019 – 2020 Gasperini vuole dare fiducia ai ragazzi che lo hanno portato fino a qui: nessun turnover, giocheranno i titolarissimi. In difesa Palomino – Toloi – Masiello. Sulle fasce Hateboer e Gosens. Mentre in attacco il trio delle meraviglie Ilicic-Gomez-Zapata. La Dinamo Zagabria è una squadra molto giovane, ma dalle grandi individualità: l’Atalanta dovrà fare grande attenzione alle ripartenze veloci.

Dove si può vedere Dinamo Zagabria – Atalanta in TV? La partita è un’esclusiva di Sky e verrà trasmessa su SkySport Arena, canale 204 dell’emittente satellitare. Disponibile anche lo streaming su SkyGo.

Dinamo Zagabria – Atalanta: orario

La partita inizierà alle ore 21:00.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria – Atalanta

Dinamo Zagabria (4-3-3): Zagorac; Ivo Pinto, Théophile-Catherine, Peric, Leovac; Gojak, Moro, Majer; Kadzior, Petkovic, Orsic. All. Bjelica.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Toloi, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

Dove vedere Dinamo Zagabria – Atalanta in TV

Dinamo Zagabria – Atalanta fa parte dei match di Champions League che Sky trasmette in esclusiva. Per guardare la partita in TV bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Arena. Il match è disponibile anche su NowTV, piattaforma OTT di Sky. Per seguire Dinamo Zagabria – Atalanta su NowTV, oltre a essere abbonati, bisogna avere uno smart TV, oppure utilizzare il dongle fornito dalla piattaforma.

Come guardare Dinamo Zagabria – Atalanta in streaming

Per vedere Dinamo Zagabria – Atalanta in streaming potete utilizzare SkyGo oppure Now TV. In entrambi i casi bisogna essere abbonati al servizio (nel caso di SkyGo si tratta di Sky) e utilizzare un dispositivo supportato (smartphone, tablet, computer). L’applicazione di SkyGo e NowTv può essere scaricata gratis dal Google Play Store e App Store.

Se non siete abbonati a SkyGo o NowTV, potete seguire la diretta testuale di Dinamo Zagabria – Atalanta su Virgilio Sport.