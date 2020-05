Come vedere in diretta streaming il lancio della Crew Dragons di Space X

Dopo il rinvio dell’altro giorno causato dalle avverse condizioni meteo, oggi si tenterà nuovamente di lanciare la navicella Crew Dragons nello spazio. C’è grande attesa intorno a questo evento: per la prima volta la NASA si affida a un’azienda privata (Space X di Elon Musk) per il lancio in orbita di un vettore con all’interno due astronauti diretti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Un evento in grado di cambiare per sempre la storia della conquista dello spazio.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio alle ore 21:22 e per il momento la Nasa non ha ancora confermato il lancio della navicella spaziale Crew Dragons: troppo incerte le condizioni meteo. Per il lancio è stato scelto un posto iconico: la rampa di lancio A39 di Cape Canaveral, la stessa utilizzata per l’Apollo 11. A bordo della Crew Dragons ci saranno due astronauti molto esperti: Bob Behnken e Doug Hurley. Per gli appassionati che vogliono seguire il lancio, c’è la possibilità di vederlo in diretta streaming: ecco come fare.

Come guardare in streaming il lancio della navicella Crew Dragons

Il rinvio del lancio ha creato ancora più attesa negli appassionati. E ha obbligato la NASA e SpaceX a organizzare una nuova diretta streaming per il lancio che inizierà ben prima del lancio fissato per le 21:22. Chi vorrà seguire in streaming il lancio della Crew Dragons non dovrà far altro che accedere al canale YouTube della NASA o di SpaceX: la diretta dovrebbe cominciare verso le 17:00 ora italiana. E sarà completamente gratuita.