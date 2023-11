Come vedere in TV e in streaming la dodicesima giornata di Serie A

Fonte foto: lensw0rld/123RF.com

Il primo terzo di campionato si sta oramai per concludere e si stanno delineando le prime sfide. Juve e Inter hanno creato un piccolo solco sulle più dirette concorrenti e un derby d’Italia per lo Scudetto non può che far bene alla Serie A. Milan, Napoli e Atalanta, però sono sempre lì in agguato e basta un passo falso per ricompattare il gruppo. Al momento l’Inter capolista ha due punti di vantaggio sulla Juventus e sei sul Milan e in questa dodicesima giornata affronta in casa il Frosinone, una delle rivelazione di questa prima parte di campionato. La Juventus, invece, se la vedrà in casa con il Cagliari di Claudio Ranieri, reduce da due vittorie consecutive. Ma l’appuntamento più atteso di questo dodicesimo turno è per domenica alle 18:00. Allo stadio Olimpico va in scena il derby di Roma, il più sentito e atteso del campionato. Lazio – Roma, una partita che vale molto più dei tre punti. E che può rilanciare le ambizioni europee di entrambe le formazioni, dopo un inizio di campionato abbastanza difficoltoso.

Come sempre, tutte le partite del dodicesimo turno sono disponibili su DAZN, di cui sette in esclusiva. Il big match Lazio – Roma è disponibile solo per gli abbonati a DAZN. Su Sky e NowTV verranno trasmesse tre partite: Genoa – Verona, Monza – Torino e Napoli – Empoli.

Dodicesima giornata Serie A 2023 – 2024: chi trasmette le partite

Un turno di campionato spalmato su tre giorni. Si comincia venerdì 10 novembre alle ore 18:30 con Sassuolo – Salernitana, con la squadra allenata da Inzaghi alla ricerca di punti e di gol. Il venerdì sera si chiude con Genoa – Verona alle ore 20:45, altro scontro salvezza molto interessante. Il sabato si apre alle ore 15:00 con Lecce – Milan, si prosegue alle 18:00 con Juventus – Cagliari e si chiude la serata alle 20:45 con Monza – Torino. Il Napoli sarà protagonista del lunch game di domenica: i Campioni d’Italia saranno ospiti di un Empoli che ha bisogno di punti e che si trova nei bassifondi della classifica. Doppio appuntamento domenica alle 15:00 con Fiorentina – Bologna (due squadre che fino alla fine lotteranno per l’Europa) e Udinese – Atalanta. E poi il big match alle ore 18:00 con Lazio – Roma. La giornata si chiude con Inter – Frosinone alle ore 20:45, una partita che assicura spettacolo e grandi emozioni.

Venerdì 10 novembre ore 18:30 – Sassuolo-Salernitana – Dazn

– Sassuolo-Salernitana – Dazn Venerdì 10 novembre ore 20:45 – Genoa-Verona – Dazn e Sky

– Genoa-Verona – Dazn e Sky Sabato 11 novembre ore 15:00 – Lecce-Milan – Dazn

– Lecce-Milan – Dazn Sabato 11 novembre ore 18:00 – Juventus-Cagliari – Dazn

– Juventus-Cagliari – Dazn Sabato 11 novembre ore 20:45 – Monza-Torino – Dazn e Sky

– Monza-Torino – Dazn e Sky Domenica 12 novembre ore 12:30 – Napoli-Empoli – Dazn e Sky

– Napoli-Empoli – Dazn e Sky Domenica 12 novembre ore 15:00 – Fiorentina-Bologna – Dazn

– Fiorentina-Bologna – Dazn Domenica 12 novembre ore 15:00 – Udinese-Atalanta – Dazn

– Udinese-Atalanta – Dazn Domenica 12 novembre ore 18:0 0 – Lazio-Roma – Dazn

0 – Lazio-Roma – Dazn Domenica 12 novembre ore 20:45 – Inter-Frosinone – Dazn

Come vedere il dodicesimo turno di Seria A in streaming e in TV su DAZN

DAZN è il porto sicuro per gli appassionati di Serie A. La piattaforma trasmette tutti i match di questa dodicesima giornata, di cui sette in esclusiva. Per vedere la Serie A bisogna avere un abbonamento Standard oppure Plus che, oltre a tutte le partite del massimo campionato italiano, permette anche di vedere la Serie B, l’Europa League, la Conference League, i più importanti incontri di boxe e arti marziali, i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e infine anche l’Eurolega e il campionato italiano di basket (altra esclusiva DAZN). La differenza tra il pacchetto Standard e quello Plus è sulle modalità di utilizzo in condivisione e il numero di dispositivi che puoi registrare nell’app. L’app di DAZN è disponibile oramai su qualsiasi dispositivo: dallo smart TV fino alla console.

Come vedere la Serie A in streaming e in TV su Sky e NowTV

Anche per questa giornata Sky e NowTV trasmettono le classiche tre partite di Serie A. E una di queste riguarda anche il Napoli. Si parte venerdì alle ore 20:45 tra Genoa e Verona, poi appuntamento sabato sera con Monza – Torino e poi il lunch game tra Empoli – Napoli. Le tre partite sono disponibili anche per gli abbonati al Pass Sport di NowTV che in questi giorni trovi scontato del 33% a un super prezzo. Approfittane subito.

