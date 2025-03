Dove vedere la Formula 1 2025 in streaming gratis e in TV

Scopri come seguire in TV e in streaming la stagione 2025 della Formula 1. Ecco il calendario completo con tutte le gare.

Accendete i motori: la Formula 1 sta tornando. Nel weekend tra il 14 e il 16 marzo inizia la stagione 2025 della Formula 1 con il GP d’Australia. Una stagione lunga 24 Gran Premi e che ci accompagnerà fino al 7 dicembre con l’ultima gara che si correrà ad Abu Dhabi, come da tradizione degli ultimi anni. La stagione 2025 si preannuncia essere una delle più spettacolari degli ultimi anni. In primis perché la Verstappen non partirà con i favori del pronostico: la fine della scorsa stagione e gli unici test invernali hanno mostrato una netta superiorità da parte della McLaren che, dopo aver conquistato il titolo costruttori lo scorso anno, tenterà la doppietta in questo 2025. E la concorrente principale sembra essere la Ferrari, pronta a rilanciare le proprie ambizioni mondiali.

La Scuderia di Maranello, oltre ad aver rivoluzionato la monoposto rispetto allo scorso anno, ha anche firmato Lewis Hamilton, sette colte campione del Mondo e che farà coppia con Charles Leclerc. L’obiettivo è chiaro: avere la coppia di piloti più forte del Mondiale e sviluppare al meglio la monoposto. I test hanno mostrato una vettura ancora un po’ acerba, ma dal grande potenziale. Per capire a cosa potrà puntare quest’anno la Ferrari bisognerà aspettare il primo gran premio della stagione, su una pista che negli ultimi anni ha sempre portato molto bene alla Ferrari.

La stagione 2025 della Formula 1 è ancora una volta un’esclusiva SkySport. La piattaforma satellitare ha l’esclusiva sulla maggior parte dei gran premi della stagione, con soli alcuni che verranno trasmessi in diretta anche da TV8, canale gratuito del digitale terrestre. Oltre che sui canali sportivi di SkySport, la Formula 1 può essere vista anche su NowTV, la piattaforma on demand di proprietà della stessa Sky. Se sei un appassionato della Formula 1 e stai cercando il modo migliore per vedere tutte le gare della stagione, l’abbonamento al PassSport di NowTV è la scelta migliore che puoi fare. Infatti, in questi giorni è anche scontato del 40% e risparmi centinaia di euro a fine anno. Oltre a tutte le gare della Formula 1, hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente infinito: tre partite della Serie A per ogni giornata di campionato, le migliori partite della Premier League e della BundesLiga, la MotoGP 2025, la NBA e i migliori tornei di tennis della stagione.

Come vedere in TV la Formula 1 2025

Per guardare in TV la Formula 1 2025 bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport F1 disponibile sia sulla piattaforma satellitare sia su NowTV. Sul canale di riferimento della Formula 1 potrai seguire ogni fase del weekend di gara, dalle interviste ai piloti del giovedì fino agli approfondimenti post gara della domenica. Nel mezzo le prove libere, le qualifiche e le interviste dal paddock da parte degli inviati di Sky. Se sei un abbonato a NowTV, ti basta avere l’app installata sullo smart TV per seguire tutte le gare della stagione. Come detto, se non hai un abbonamento, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV che trovi scontato del 40%.

Se, invece, non vuoi spendere soldi per seguire la Formula 1, c’è un’alternativa gratuita. Tutte le qualifiche e le gare della stagione vengono trasmesse anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre. La maggior parte delle gare viene trasmessa in differita di qualche ora rispetto alla diretta.

Dove vedere la Formula 1 2025 in streaming

Seguire tutte le gare della stagione seduti comodamente sul divano non è semplicissimo e può capitare di non essere in casa. Ma non ci si deve preoccupare: tutte i gran premi possono essere seguiti anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo (disponibile per gli abbonati a Sky) e l’app di NowTV (per gli abbonati all’omonimo servizio). Utilizzare le due app è semplicissimo, ma bisogna essere abbonati ai rispettivi servizi. Per guardare la Formula 1 2025 in streaming basta semplicemente avviare l’app all’orario della gara (o della Sprint race o della qualifiche, in base a quello che si vuole vedere) e inserire le proprie credenziali. Selezionando il canale SkySport F1 partirà lo streaming del GP nel giro di pochissimi secondi. Se non siete abbonati a nessuna piattaforma, la soluzione ideale è NowTV: grazie allo sconto del 40% sul PassSport annuale risparmi centinaia di euro e hai accesso a tantissimi contenuti sportivi, tra cui la Serie A di calcio, la NBA e tutta la stagione della MotoGP.

Se non volete abbonarvi a nessuna piattaforma, c’è la possibilità di seguire in streaming gratis la Formula 1 utilizzando il sito di TV8. Il canale del digitale terrestre, infatti, trasmette in diretta streaming sul proprio sito la differita della maggior parte dei Gran Premi della stagione 2025.

Calendario Formula 1 2025

Il numero di gare è rimasto lo stesso dello scorso anno, ma cambia il collocamento di alcuni gran premi. Come ad esempio l’apertura della stagione che torna in Australia e lo spostamento del GP del Giappone da settembre-ottobre a inizio aprile, nella speranza di evitare il periodo delle piogge. Anticipato anche il GP del Belgio, che passa da fine agosto a fine luglio, prima della classica sosta estiva. Confermato, invece, il collocamento delle due gare che si corrono in Italia: il GP dell’Emilia Romagna si disputerà nel weekend tra il 16 e il 18 maggio, mentre per il GP d’Italia a Monza bisognerà aspettare come sempre la prima settimana di settembre. La stagione terminerà come sempre con il GP di Adu Dhabi previsto tra il 5 e il 7 dicembre.

Ecco il calendario della Formula 1 2025: