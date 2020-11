Come vedere Game of Thrones su RaiPlay in diretta e on demand

Dal 2 novembre l’ottava stagione di Game of Thrones, conosciuta anche come Il Trono di Spade sbarca in prima visione su Ra4 e Rai Play, la piattaforma di streaming dedicata a tutti gli abbonati. Finalmente dopo essere uscito su Sky, anche il pubblico della Rai potrà vedere le vicende dello show tratto dalla saga letteraria “Le Cronache del ghiaccio e del fuoco” scritta da George R.R. Martin.

Il contenuto ideato da David Benioff e D.B. Weiss è uno dei più famosi degli ultimi anni. Ha vinto 59 Emmy Awards, considerati come gli Oscar delle serie tv, su 160 nomination raggiungendo un record senza precedenti. I riconoscimenti sono legati all’estrema qualità della sceneggiatura, alla trama mozzafiato e ai personaggi perfettamente caratterizzati, interpretati da un corposo cast di talenti. Come mozzafiato sono i luoghi in cui è ambientato Game of Thrones. Le puntate dell’ottava stagione hanno raggiunto numeri straordinari negli Stati Uniti, dove si sono superati i 13 milioni di spettatori. Ora finalmente arriva anche in chiaro nel nostro Paese e si prepara a conquistare una bella fetta di pubblico.

Games of Thrones: di cosa parla la stagione finale

L’ottava stagione è anche la finale, una delle più attese ed entusiasmanti dell’intero ciclo. Il pubblico sarà coinvolto soprattutto nella guerra finale tra le due regine incontrastate dello show, ovvero Cersei Lannister (interpretata da Lena Headey) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), la madre dei draghi. Quest’ultima vuole riconquistare il suo regno, dopo diverse ingiustizie subite e per raggiungere il suo obiettivo si impegnerà, cambiando profondamente.

Non mancherà naturalmente l’intervento mediatore di Jon Snow (Kit Harington) e la casata degli Stark, influenzata dalla lotta al potere. Tyrion Lannister (Peter Dinklage) avrà un ruolo cruciale in tutta la stagione finale e lo vedremo a fianco di Jon Snow in un incredibile finale che lascerà il pubblico a bocca aperta.

Il finale è uno dei più discussi della storia delle serie tv a conferma che si tratta di uno dei principali fenomeni mediatici degli ultimi dieci anni.

Il successo è legato anche all’abilità di George R.R. Martin che ha mescolato all’interno della saga diversi elementi, quelli dei miti celtici e anglosassoni. Non ultima l’ambientazione da brivido: la maggior parte delle scene è girata nell’Irlanda del Nord, una zona del mondo ricca di fascino, contraddistinta da panorami selvaggi e mozzafiato. Battaglie, guerre, intrighi amorosi, drammi familiari e giochi di potere sono gli ingredienti principali della saga.

Come vedere Games of Thrones su RaiPlay

Chi non ha ancora visto o volesse riguardare Il Trono di Spade finalmente ha ben due alternative. L’ottava stagione sarà disponibile in chiaro sulla tv pubblica. Dal 2 novembre e per ogni lunedì in prima serata si potrà guardare su Rai 4, canale 21 del digitale terrestre. Inoltre, sarà disponibile anche su RaiPlay il canale in streaming ricco di contenuti online.

Per vedere l’ottava stagione di Games of Thrones su RaiPlay è necessario iscriversi al canale, accedendo al sito web www.raiplay.it dal browser oppure scaricando l’app mobile da Appstore o Play Store su smartphone, tablet e smart Tv.

Dopo aver inserito le proprie credenziali e fatto il login è possibile vedere qualsiasi contenuto ospitato sulla piattaforma.