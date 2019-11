Come vedere i canali del digitale terrestre sul PC

26 Novembre 2019 - Con la diffusione dei servizi di video streaming (piattaforme che permettono la visione di contenuti video su Internet) vedere la TV sul computer è diventato sempre più semplice e immediato. Sono tantissimi gli utenti che ogni giorno utilizzano le piattaforme in streaming della Rai, di Mediaset o di altri canali televisivi per vedere serie TV, film, programmi di cucina o partite di calcio.

Non bisogna essere dei grandi esperti di informatica per riuscire a vedere un canale del digitale terrestre sul PC: nella maggior parte dei casi basta accedere a un sito Internet, registrarsi e scegliere quale programma vedere. In meno di cinque minuti si sceglie il contenuto e la visione è immediata, senza perder tempo con le pubblicità o con il caricamento del file. Logicamente bisogna avere una buona connessione a Internet e un dispositivo supportato (con il computer non ci sono problemi). Vedere la TV gratis sul PC non è illegale, l’importante è accedere alle piattaforme ufficiali dei vari canali televisivi. Ad esempio la Rai ha creato RaiPlay, mentre Mediaset ha lanciato il servizio Mediaset Play. Ecco come guardare i canali del digitale terrestre sul PC.

Come vedere la Rai gratis sul computer

Per vedere la TV gratis sul PC uno dei punti di riferimento è RaiPlay, il servizio di streaming della TV di Stato. RaiPlay non solo permette di seguire in streaming gratis tutti i canali della Rai, ma anche di guardare on demand in qualsiasi momento le serie TV e i film originali, oltre ai programmi delle Teche Rai, praticamente un database infinito dei migliori contenuti degli anni ’60-’70-’80 e ’90.

Si può utilizzare RaiPlay sia da browser sia tramite l’applicazione disponibile sul Google Play Store e App Store. L’accesso a RaiPlay è gratuito ma per vedere i contenuti on demand è necessario essere registrati. Per guardare in streaming i canali della Rai è necessario lanciare la piattaforma, premere sulla voce di menù Canali Tv e si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili. Premendo su Rai 1, Rai 2 e uno dei box presenti, partirà la diretta streaming della TV di Stato.

Per vedere i contenuti on demand della Rai, invece, bisogna entrare su RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce di menu On Demand e poi scegliere una delle categorie disponibili: Film, Fiction, Serie Tv, Bambini, Programmi, Teche Rai, Documentari, Musica e teatro. Si aprirà una nuova pagina con tutti i programmi e i contenuti disponibili on demand su RaiPlay.

Come vedere Mediaset gratis sul PC

Film, serie TV, documentari, programmi per bambini e la diretta streaming di tutti i canali Mediaset. Questo è quanto offre Mediaset Play, piattaforma on demand della TV del Biscione disponibile gratuitamente sul browser e sull’app per Android e iOS. Su Mediaset Play è possibile vedere i canali di Mediaset sul PC in qualsiasi momento: basta avere una connessione a Internet e un dispositivo intelligente. Per accedere ai film e alle serie TV on demand è necessario essere registrati.

Per vedere i canali in streaming bisogna aprire Mediaset Play e premere sulla voce di menù Dirette. Si aprirà una pagina con tutti i canali di Mediaset e selezionando quello che si vuole vedere partirà lo streaming.

Come vedere La7 gratis sul PC

Per guardare la TV gratis sul PC è disponibile anche il sito di La7 dove è presente lo streaming del canale. Il sito di La7, oltre a offrire notizie-video sui principali avvenimenti degli ultimi giorni (cronaca, politica, esteri, economia), permette di rivedere tutti i programmi andati in onda e di cui dispone dei diritti.

Per guardare La7 in streaming basta accedere al sito web (computer, smartphone, tablet) e aspettare che si carichi il media player presente al centro della homepage. Nel caso in cui avete dei problemi, cliccate sulla voce di menù Live e partirà lo streaming del canale.

Per vedere i programmi di La7 on demand bisogna premere sulla voce di menu “Programmi” o “Rivedi La7”. Si apriranno delle nuove pagine dove poter scegliere il contenuto da guardare gratis sul PC. Nella sezione “Teche La7” troverete il meglio della programmazione del canale andata in onda negli ultimi anni.

Come vedere i canali di Discovery gratis sul PC

Se siete appassionati dei programmi che vanno in onda sui canali del gruppo Discovery (Nove, Real Time, Discovery Channel, Dmax, K2, solo per citarni alcuni) potete vederli on demand sul sito dplay. La piattaforma è disponibile gratis sia tramite PC sia sull’applicazione per smartphone Android e iPhone. Per vedere gratis i canali del gruppo Discovery sul PC basta collegarsi a dplay e dalla home page scegliere il proprio programma preferito.

Premendo sulla voce di menu Programmi si aprirà una nuova pagina con tutti i contenuti disponibili. Selezionando il programma che si vuole vedere, si aprirà una nuova pagina con tutte le puntate disponibili.

È possibile anche vedere in diretta streaming i canali del gruppo Discovery. Lanciando dplay e premendo sulla voce di menu “Live”, si avrà accesso a una sezione con lo streaming in diretta di tutti i canali del gruppo disponibili sul digitale terrestre. Selezionando il canale che si vuole vedere, nel giro di pochi secondi partirà la diretta.

Come vedere TV8 gratis sul PC

TV8 è uno dei canali di Sky presenti sul digitale terrestre. Se siete degli appassionati di Formula 1, MotoGP o Europa League, TV8 è l’unico canale a trasmetterle in chiaro. Per vedere TV8 gratis sul computer basta collegarsi sul sito internet del canale televisivo, dove è disponibile la diretta streaming. Non bisogna né essere registrati, né pagare un abbonamento.

Per guardare TV8 in streaming basta avere un dispositivo con una buona connessione a Internet. Aprendo il browser e inserendo la URL di TV8, nella homepage del sito partirà in automatico lo streaming del canale. Il sito web offre anche la possibilità di vedere on demand i programmi trasmessi quotidianamente dal canale del digitale terrestre.

Come vedere la TV gratis sul PC con TV Dream

Se non volete perdere tempo con i portali dei singoli canali, potete utilizzare TV Dream, un sito che permette di vedere in streaming gratis sul PC i principali canali TV, dalla Rai a Mediaset, fino a La7 e TV8. Oltre ai canali nazionali, TV Dream offre lo streaming anche dei canali regionali e internazionali, come la BBC.

Guardare la TV gratis sul PC con TV Dream è molto semplice: basta accedere al sito web e nella home page troverete tutte le categorie in cui sono raccolti i canali: nazionali, regionali, internazionali. Entrando all’interno delle singole categorie si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili in streaming. TV Dream è gratuito.