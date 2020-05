Come vedere il concerto segreto di Diplo su Fornite: gli orari

Dopo il concerto-evento di Travis Scott dello scorso weekend, Fortnite ha deciso di replicare immediatamente con un altro concerto live: questa volta è è toccato a Diplo dei Major Lazer. Rispetto all’evento di Travis Scott, in grado di catturare ‘attenzione di oltre 25 milioni di giocatori, il DJ Set di Diplo non è stato sponsorizzato per tempo da Epic Games, ma è stato anticipato solo a poche ore dall’inizio.

Il concerto è andato in onda nella notte tra il 1 e il 2 maggio ed è stato ospitato nella nuova modalità Party Royale rilasciata solamente pochi giorni fa, anch’essa senza tanto preavviso. Per chi non lo sapesse, Party Royale è una nuova modalità di Fortnite in cui le armi sono bandite e i giocatori possono socializzare tranquillamente partecipando alle varie attività presenti nella nuova mappa Papaya. Il concerto di Diplo è stata l’occasione per inaugurare la nuova modalità e la nuova mappa, anche se un po’ di preavviso in più avrebbe permesso un afflusso maggiore di persone. Per questo motivo Fortnite ha già previsto una replica: sabato 2 maggio alle ore 16:00.

Come partecipare al DJ Set di Diplo su Fortnite

Dopo il primo evento trasmesso nella notte tra il 1 e il 2 maggio (alle ore 3:00), il concerto di Diplo dei Major Lazer può essere rivisto alle 16:00 del 2 maggio. L’appuntamento è al Main Stage presente nella mappa Papaya della nuova modalità Party Royale.

Rispetto ai concerti precedenti ospitati da Fortnite (Marshmello e Travis Scott), l’evento di Diplo è leggermente differente. Infatti, sullo schermo del Main Stage vengono trasmesse delle immagini live del concerto e Diplo non è stato ricreato nel videogame. Un approccio differente che, però, potrebbe aprire nuove strade a Fortnite: in un momento in cui non è possibile fare concerti dal vivo, trasmetterli all’interno del videogame potrebbe essere una valida alternativa.

Come ottenere le skin dei Major Lazer

Come accaduto con Travis Scott, anche in questo caso sono arrivate le skin dei Major Lazer nello store di Fortnite. Il costo per il bundle completo è di 2475 V-Buck, ma sono disponibili anche tanti altri oggetti.