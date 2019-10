Come vedere il GP d'Australia 2019 di MotoGP in TV e streaming

25 Ottobre 2019 - Con il Motomondiale 2019 oramai assegnato, le ultime gare sono utili solamente per capire chi potrà impensierire il campione spagnolo il prossimo anno. Nel weekend del 25-27 ottobre si corre il GP d’Australia 2019 di MotoGP sulla pista di Phillip Island, una delle più spettacolari e amate dai piloti (e una delle preferite di Valentino Rossi).

Le prime prove libere sono state molto interessanti: hanno mostrato una Yamaha e una Ducati in grande forma e i piloti hanno potuto prendere confidenza con le gomme del 2020, testate per una ventina di minuti. Il migliore, nemmeno a dirlo, è stato Marc Marquez in sella alla sua Honda. In seconda posizione uno strabiliante Andrea Iannone, reduce da un anno molto difficile con l’Aprilia. Ma torniamo alle prove libere con le moto in versione 2019. Il più veloce è stato Vinales, mentre in seconda posizione si è piazzato Dovizioso. A ridosso dei primi anche Valentino Rossi, che si è detto molto soddisfatto dell’assetto della Yamaha e della velocità mostrata nelle prove libere.

Il GP d’Australia 2019 di MotoGP è un’esclusiva di Sky. Per vedere in TV il gran premio bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Uno o SkySport MotoGP. Disponibile anche lo streaming su SkyGo. Il GP d’Australia 2019 verrà trasmesso in chiaro in differita su TV8, canale del digitale terrestre.

GP d’Australia 2019: orario qualifiche e gara

Non sarà un orario comodo per gli appassionati italiani di MotoGP. Per vedere in diretta il GP d’Australia bisognerà puntare le lancette della sveglia all’alba. L’orario delle qualifiche è fissato per le 6:05 del mattino ora italiana di sabato 26 ottobre, mentre la partenza della gara è alle 5:00 del mattino di domenica 27 ottobre (a causa del cambio d’orario in Italia, la partenza viene anticipata di un’ora).

Orario qualifiche del GP d’Australia: sabato 26 ottobre ore 6:05

Orario gara del GP d’Australia: doemnica 27 ottobre ore 5:00.

Dove vedere in TV il GP d’Australia 2019 di MotoGP

La MotoGP è una delle grandi esclusive di Sky: per guardare il GP d’Australia 2019 in TV bisogna essere abbonati all’emittente satellitare. La gara verrà trasmessa sui canali SkySport Uno (201) e SkySport MotoGP (208). Oltre alle prove libere, alla qualifica e alla gara, gli specialisti di Sky realizzeranno anche interviste dal paddock con i protagonisti del weekend. Gli abbonati a NowTV potranno seguire la gara in diretta sullo smart TV o collegando al televisore un box TV Android.

Il GP d’Australia 2019 di MotoGP può essere visto in TV in chiaro su TV8, canale del digitale terrestre, ma solamente in differita. Le qualifiche verranno trasmesse alle 14:30 di sabato 26 ottobre, mentre la gara alle 14:00 di domenica 27 ottobre.

Come guardare in streaming il GP d’Australia 2019 di MotoGP su SkyGo

Se non volete alzarvi dal letto, potete vedere il GP d’Australia 2019 di MotoGP in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna avere l’abbonamento a Sky ed essere registrati sulla piattaforma.

Per vedere in streaming il GP d’Australia 2019 di MotoGP bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili sulla piattaforma e selezionando SkySport Uno o SkySport MotoGP, partirà lo streaming della gara.

Come seguire il GP d’Australia 2019 in streaming gratis sul sito di TV8

Chi non è abbonato a Sky si dovrà accontentare dello streaming gratis del GP d’Australia 2019 in differita sul sito di TV8. Non è richiesto il pagamento di nessun abbonamento e nemmeno l’iscrizione al portale. Bisogna solamente avere un dispositivo con una buona connessione a Internet e un browser.

Per vedere il GP d’Australia 2019 in streaming gratis bisogna aprire il browser e mettere la URL del sito di TV8. In home page partirà il media player con lo streaming della gara.