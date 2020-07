Come vedere il GP di Spagna 2020 di MotoGP in TV e streaming

Con il Gran Premio di Spagna che si corre sulla pista di Jerez de la Frontera comincia la stagione 2020 della MotoGP. Sarà un grande weekend per tutti gli appassionati dei motori: oltre alla Formula 1, infatti, dal 17 al 19 luglio si corre anche la MotoGP. C’è grande curiosità da parte degli appassionati: Marc Marquez sarà ancora il favorito numero uno? Oppure il lungo periodo di pausa con il blocco degli aggiornamenti ha rimescolato le carte in tavola?

L’unica cosa certa è che dai test invernali e dalle prime prove libere sembra esserci grande equilibrio tra le varie squadre. Marc Marquez nelle prime prove libere del venerdì ha fatto registrare il miglior tempo, ma i vari Vinales, Morbidelli, Quartararo e Dovizioso hanno fatto registrare degli ottimi tempi, segnale che c’è grande equilibrio. Il campione spagnolo sarà sicuramente il pilota da battere, ma rispetto alla stagione passata avrà molte più difficoltà nel riconfermare il titolo da Campione del Mondo.

Oltre a un ritrovato equilibrio, la MotoGP 2020 ha anche un’altra importante novità: i diritti televisivi non sono più un’esclusiva solamente di Sky. Infatti, gli appassionati possono vedere il GP di Spagna 2020 della MotoGP anche su DAZN, oltre che su TV8 in differita. Ecco come fare.

Gp Spagna 2020 di MotoGP: orario qualifiche e gara

La MotoGP 2020 riparte con le stesse regole dello scorso anno e anche con gli stessi orari. Per le qualifiche si parte alle 14:10 con il primo round e si ricomincia alle 14:35 per la Q2. La partenza della gara è fissata alle ore 14:00 di domenica 19 luglio. Ecco un riepilogo.

Qualifiche GP di Spagna 2020 di MotoGP: sabato 11 luglio alle ore 14:10

Gara GP di Spagna 2020 di MotoGP: domenica 12 luglio alle ore 14:00.

Dove vedere il GP di Spagna 2020 di MotoGP in TV

Gli appassionati hanno l’imbarazzo della scelta per scegliere dove vedere il GP di Spagna 2020 di MotoGP. Infatti, oltre a Sky da quest’anno si è aggiunto anche DAZN che trasmette in diretta tutte le gare sulla propria piattaforma. Per guardare il GP di Spagna 2020 in TV bisogna sintonizzarsi su SkySport MotoGP oppure sul canale del digitale terrestre TV8, ma in differita. Per seguire il gran premio su DAZN in TV è necessario avere uno samrt TV oppure utilizzare un dongle come la Chromecast.

Qualifiche GP di Spagna 2020 di MotoGP: diretta TV su SkySport MotoGP e su DAZN, differita su TV8.

Gara GP di Spagna 2020 di MotoGP:diretta TV su SkySport MotoGP e su DAZN, differita su TV8.

Come guardare il GP di Spagna 2020 di MotoGP in streaming su SkyGo

Se siete in vacanza o in mare e non volete perdervi il primo gran premio della stagione della MotoGP non dovete preoccuparvi, c’è la possibilità di vederlo in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky, iscritti al servizio e utilizzare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet e computer).

Per vedere il GP di Spagna 2020 di MotoGP in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali e selezionando SkySport MotoGp partirà lo streaming del gran premio.

Come seguire il GP di Spagna 2020 di MotoGP in streaming su DAZN

Anche DAZN offre la possibilità di guardare in streaming il GP di Spagna 2020 di MotoGP. Per farlo bisogna essere abbonati alla piattaforma, utilizzare uno dei dispositivi supportati e soprattutto installare l’app. Se avete tutti i requisiti potete far aprire DAZN, premere sul box dedicato alla MotoGP e avviare lo streaming del GP di Spagna 2020.

Come vedere il GP di Spagna 2020 di MotoGP in streaming gratis su TV8

Per chi non vuole abbonarsi c’è una soluzione alternativa gratuita: seguire il GP di Spagna 2020 di MotoGP in streaming gratis sul sito di TV8. Non c’è bisogno nemmeno di iscriversi sul sito, ma basta avere una buona connessione a internet e un dispositivo dove installare il browser.

Per vedere in streaming gratis il GP di Spagna 2020 di MotoGP bisogna lanciare il browser, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi l’homepage. Nel giro di qualche secondo verrà caricata la pagina e partirà lo streaming del gran premio.