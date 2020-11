Come vedere in diretta il quarto turno di Coppa Italia su RaiPlay

È iniziato martedì 24 novembre il quarto turno della Coppa Italia. Il 24, 25 e 26 novembre le partite si potranno guardare nei canali Rai, inclusa la piattaforma di streaming. Quindi andranno in onda su Rai 2, Rai Sport + HD ma anche su RaiPlay, dove sarà possibile anche riguardarle in un secondo momento.

Le sfide saranno tutte in orari pomeridiani per non sovrapporsi ai match di Champions ed Europa League. Oggi, mercoledì 25 novembre si disputeranno 5 partite, alcune saranno trasmesse sui canali televisivi, altre si potranno guardare anche sulla piattaforma streaming della tv pubblica. In particolare alcune si potranno guardare solo su RaiPlay, parliamo di Empoli-Brescia e Bologna-Spezia. Per i tifosi è fondamentale prepararsi in anticipo e capire come guardare in streaming le partite di Coppa Italia. D’altronde parliamo della principale competizione calcistica nazionale, nonché una delle più seguite anche perché permette poi di accedere ai tornei europei.

Coppa Italia 25 novembre: quali sono le partite trasmesse su RaiPlay

Dopo il primo scontro avvenuto ieri, oggi 25 novembre si potranno guardare in diretta ben 5 partite del 4° turno Coppa Italia 2020/2021. Ecco quali sono e dove guardarle:

Empoli-Brescia: verrà trasmessa alle ore 14:30 su RaiPlay

Parma – Cosenza: verrà trasmessa alle ore 14:30 su Raisport+ HD

Bologna – Spezia: verrà trasmessa alle ore 17:30 su RaiPlay

Cagliari – Verona: verrà trasmessa alle ore 17:30 su Raisport+ HD

Udinese – Fiorentina: verrà trasmessa alle ore 17:30 su Rai Due

Saranno quindi due le partite fruibili esclusivamente in streaming, che quindi non vedremo sui canali della rete televisiva.

Domani, 26 novembre invece si potranno vedere le seguenti partite alla tv:

Torino – Virtus Entella: appuntamento alle ore 14:00 su Raisport+ HD

Sampdoria – Genoa: appuntamento alle ore 17:00 su Rai Due

Anche in questo turno quindi la Rai ha l’esclusiva e ha deciso di suddividere le competizioni calcistiche nei diversi canali.

Come guardare le partite di Coppa Italia su RaiPlay

Per guardare i programmi della piattaforma di streaming RaiPlay occorre innanzitutto registrarsi, scegliendo un indirizzo e-mail e una password. Ci si può registrare anche tramite Facebook, Twitter, Apple, Google o Huawei ID.

Dopo aver effettuato la registrazione ed il login, basta selezionare la sezione “Coppa Italia” e guardare la partite desiderata all’orario in cui si disputa. Sul sito è possibile riguardare anche vecchie partite dell’edizione 2019-2020 e 2020-2021.