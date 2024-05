Cosa può fare il nuovo box TV Sky Stream

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sky Stream è il nuovo box TV che permette agli utenti di accedere ai contenuti Sky, ai canali in chiaro e a tutte le principali applicazioni per lo streaming

Fonte foto: Sky

Sky Stream è il nuovo box TV presentato da Sky Italia, che permette agli utenti di accedere a tutti i contenuti Sky, ai canali in chiaro e a tutte le principali applicazioni per lo streaming: DAZN, discovery+, Netflix, Paramount+, Prime Video, Disney+, Apple TV+, YouTube (incluso Kids), Mediaset Infinity, RaiPlay, Spotify, Amazon Music e molto altro ancora.

Il TV box ha la stessa interfaccia di Sky Glass, la smart TV prodotta da Sky, e utilizza il sistema operativo Entertainment OS che in modo facile e veloce permette di trasformare qualsiasi televisore (con porta HDMI) in una moderna smart TV.

Sky Stream, come funziona

L’arrivo del nuovo Sky Stream va a sostituire Sky Q, affiancandosi a Sky Glass tra le varie opzioni proposte dal colosso dell’intrattenimento.

Lo standard di visione è l’HD che può essere utilizzato per riprodurre la maggior parte dei contenuti disponibili. Per gli utenti che sottoscrivono il piano Sky Ultra HD è possibile passare alla visione in 4K HDR compatibile anche per i contenuti on-demand e sulle applicazioni di terze parti, incluse quelle delle piattaforme di streaming appena citate (la disponibilità del servizio varia a seconda dell’abbonamento sottoscritto).

Tra le altre funzioni di questo prodotto ci sono i comandi vocali da utilizzare sia per il sistema operativo che per tutte le altre app installate e la funzione Restart che consente all’utente di far ripartire da capo i programmi in onda (anche sui vari canali in chiaro, se compatibili con la funzione).

Per personalizzare ulteriormente l’esperienza di visione ogni membro della famiglia può creare la propria playlist e inserirvi al suo interno i programmi e i contenuti che preferisce.

Trattandosi di un TV Box è decisamente immediata anche l’installazione e l’utente non dovrà fare altro che collegare l’alimentatore del dispositivo alla presa di corrente, collegare Sky Stream alla porta HDMI del proprio televisore e accedere tramite il menu di configurazione alla rete domestica tramite WiFi o tramite un cavo Ethernet (per utilizzare il servizio la velocità minima richiesta è 10 Mbps). Per guardare i canali in chiaro è anche possibile collegare l’antenna di casa direttamente al dispositivo.

Molto semplice anche la configurazione iniziale che garantisce ampie possibilità di personalizzazione dell’interfaccia inserendo tutti i propri contenuti preferiti così da non doverli cercare ogni volta.

Quando arriva Sky Stream

Il nuovo Sky Stream sarà disponibile dal prossimo 3 giugno e potrà essere acquistato sul sito di Sky, negli store ufficiali sul territorio o telefonicamente, con la possibilità di ricevere direttamente a casa il TV box. Al momento, però, non sono state ancora rilasciate informazioni più dettagliate sul prezzo.

Nei prossimi mesi, gli utenti potranno anche associare più Sky Stream al proprio abbonamento, attivando il servizio Sky Multiscreen che permette di avere questo TV box su diversi televisori contemporaneamente.