Come vedere in diretta streaming Borussia Dortmund - Bayern Monaco

Mancano sette giornate alla fine della Bundesliga, l’unico campionato europeo di alto livello a essere ricominciato dopo la sospensione forzata causata dal Covid-19, e per terminare la stagione entro la fine di giugno, la Lega tedesca ha previsto anche partite durante la settimane. Oggi e domani si disputa la ventottesima giornata ed è tempo di big match: Borussia Dortund- Bayern Monaco, prima contro seconda in classifica.

Dopo un inizio complicato di stagione, il Bayern Monaco da quando ha cambiato allenatore non perde più. Nel 2020 è l’unica big europea a non aver mai perso, recuperando tutto lo svantaggio in classifica. Ora è prima con quattro punti di vantaggio sul Borussia Dortmund: una vittoria equivalerebbe a ipotecare il titolo. Il Borussia Dortmund, invece, ha l’occasione per accorciare in classifica e tenere la Bundesliga aperta fino alla fine. La squadra allenata da Favre ha tutte le carte in regola per tenere testa a un Bayern che sembra essere davvero in grande forma.

Anche gli appassionati italiani in astinenza di calcio possono vedere la partita: Borussia Dortmund – Bayern è un’esclusiva di SkySport e la si può guardare sia in TV sia in streaming: ecco come fare.

A che ora si gioca Borussia Dortmund – Bayern Monaco

Il calcio d’inizio di Borussia Dortmund – Bayern Monaco è fissato alle ore 18:30. Si gioca allo stadio Signal Iduna Park.

Dove vedere Borussia Dortmund – Bayern Monaco in TV

Come tutte le partite della Bundesliga, anche Borussia Dortmund – Bayern Monaco verrà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport. La partita può essere vista in TV sui canali SkySport Uno (201) e SkySport Football (203), disponibili entrambi agli abbonati Sky.

Come guardare Borussia Dortmund – Bayern Monaco in streaming

Se non volete stare davanti al TV, potete vedere Borussia Dortmund – Bayern Monaco in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky riservata a tutti gli abbonati. Per accedere a SkyGo è necessario scaricare l’applicazione (disponibile per smartphone, tablet e computer) e inserire le proprie credenziali.

Per seguire in streaming Borussia Dortmund – Bayern Monaco bisogna lanciare SkyGo, premere sulla voce Canali TV e selezionare SkySport Uno o SkySport Football. Premeendo sull’icona “Play” partirà lo streaming in diretta del match.

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Bayern Monaco

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Dahoud, Guerreiro; Brandt, Hazard; Haaland.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara; Coman, Mueller, Gnabry; Lewandowski.