Come vedere in streaming Bologna - Roma Sky o DAZN

22 Settembre 2019 - Bologna – Roma è una delle partite più importanti della quarta giornata della Serie A 2019 – 2020. Il Bologna è terzo in classifica con 7 punti e ha la possibilità di agganciare la Juventus in seconda posizione. La Roma, invece, ha cinque punti e finora ha mostrato alcuni problemi in fase difensiva, con troppi gol subiti. Bologna – Roma è un’esclusiva Sky che trasmetterà il match sul canale SkySport Serie A (202) e in streaming su SkyGo. Il match non sarà disponibile su DAZN.

Il Bologna è al sorpresa di questo inizio di stagione. Nonostante i problemi di salute rendono complicato il ruolo di Mihajlovic, la squadra sta giocando bene e mostrando in campo quello che vuole il proprio allenatore: grinta e cuore. Oggi in campo il Bologna schiera la squadra titolare, un 4-2-3-1 che vede dietro a Destro, tre mezzepunte di qualità: Palacio, Soriano e soprattutto Orsolini, pronto oramai al salto di qualità. Anche la Roma si schiera con il 4-2-3-1 e dopo le fatiche infrasettimanali in Europa, Fonseca cambierà qualcuno degli interpreti. In difesa ci sarà Mancini, mentre in attacco torna Mkhitaryan. Prima punta Dzeko.

Bologna – Roma: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Bologna – Roma è fissato per le 15:00. Si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Le probabili formazioni di Bologna – Roma

Bologna (4-2-3-1) – Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

Roma (4-2-3-1) – Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Come vedere Bologna – Roma in TV

Bologna – Roma sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Il match può essere visto in TV su SkySport Serie A, canale 202. Lo studio pre-partita inizierà alle ore 14:00, con l’intervento degli analisti di Sky. Non è possibile vedere la partita su DAZN.

Come guardare Bologna – Roma in streaming

I tifosi potranno vedere Bologna – Roma anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati e utilizzare un dispositivo supportato (smartphone, tablet e PC).

Per seguire in streaming Bologna – Roma bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Selezionando SkySport Serie A e premendo il tasto Play, partirà lo streaming della partita.

I tifosi potranno seguire la diretta testuale di Bologna – Roma su Virgilio Sport.